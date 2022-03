Suspensiones el sábado y en duda para este domingo

Debido a la abundante lluvia caída en la región, los partidos correspondientes a la primera fase de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol que estaban programados para ayer sábado fueron suspendidos. La reprogramación se informó de la siguiente manera: San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Tacural: lunes 07/03 – 20 hs. Categ. 2010 y 21 hs. Primera.

Deportivo Josefina vs. Atlético de Rafaela: martes 08/03 horario a confirmar.

Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo: jueves 24/03.

Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana: jueves 24/03.

En cuanto a los encuentros estipulados para hoy domingo siguen programados tal cual estaba resuelto. Ante cualquier eventualidad climática, se decidirá el mismo domingo por la mañana.

En caso de confirmarse la disputa, estos son los enfrentamientos (desde las 16 cat. 2010 y 17 hs. primera): Belgrano de San Antonio - Libertad de Sunchales (Sebastián Garetto); Zenón Pereyra vs. Deportivo Ramona (Guillermo Tartaglia); Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente (Rodrigo Pérez); Libertad de Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas (Ariel Gorlino); Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao (Silvio Ruiz); Sportivo Roca vs. Unión de Sunchales (Sergio Romero); Independiente de Ataliva vs. Sportivo Norte (Darío Suárez), San Martín de Angélica vs. Ben Hur (Mauro Cardozo); Sportivo Santa Clara vs. Independiente San Cristóbal (Angelo Trucco); Deportivo Bella Italia vs. Argentino de Vila (Maximiliano Mansilla); La Hidráulica vs. Ferro (Leandro Aragno). El miércoles 9 jugarán Tiro Federal de Moisés Ville vs. Atlético María Juana (Guillermo Tartaglia).