Argentina a la fase de grupos

La Opinión en la Copa Davis (por Sergio Boschetto). - Horacio Zeballos y Máximo González le dieron el punto necesario para cerrar la serie. Fue 6-4 y 6-4, de esta forma el equipo capitaneado por Guillermo Coria, se aseguró estar en el tramo, del 14 al 18 de septiembre, a jugarse en cuatro sedes, todavía a confirmar. En total serán 16 equipos que buscarán la final de la Davis en noviembre, del 23 al 27, con los 8 mejores, también en sede a confirmar. El sorteo de la fase de grupos se realizará el 24 de marzo.

La lluvia fue un actor principal: tuvo presencia en casi todo el match, lo que le puso un poco de incertidumbre, en la cancha (pesada) la gran jerarquía de Zeballos (5) del mundo en dobles y González (24) fueron demasiado para la dupla de Jiri Lehecka y Tomas Machac. Ambos jugaron en la primera jornada y puestos en cancha por el capitán del equipo Checo, jugándose la última carta para descontar y seguir con posibilidades.

El doble argentino es una buena pareja, animadores del circuito profesional, de manera especial Zeballos, eso hace que el equipo nacional tengo una carta fundamental en cada partido. No cualquiera juega dobles y bien.

Buen comienzo del ciclo de Guillermo Coria como capitán del equipo. Para septiembre falta mucho, los tenistas tienen sus momentos, para la fecha ya habrán pasado los tres Grand Slam que faltan y habrá que ver la realidad de cada jugador. Por supuesto que de no mediar imponderables, Diego Schwartzman es el carta ganadora, hoy 14 del mundo y habrá que esperar la condición física de Federico Delbonis y la evolución de los “novatos” en este tipo de competencias, Sebastián Báez y Federico Coria.

Para cerrar la serie: el 4º punto lo jugaron Federico Coria y Vit Kopriva, fue triunfo del santafesino por 6-2 6-4.

Concurrencia: habrá que ver cuál es el análisis de la AAT, pero a simple vista y teniendo en cuenta anteriores series, no fue tanta la gente que se dio cita al Buenos Aires Lawn Tenis, tanto el viernes como ayer, el estadio tuvo muchos claros. Si se dio, como siempre, el aliento de los aficionados.

Famosos presentes: Nuevamente estuvo Gabriela Sabatini. Además, se lo pudo ver debajo del paraguas al conductor y modelo Iván de Pineda y en el sector de prensa, soportando la lluvia, a Fernando Bravo, entre otros.