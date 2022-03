Masiva fuga desde una Comisaría

En la madrugada de esta jornada, en la Comisaría 12ª de la santafesina ciudad de Santo Tomé, se contabilizó la fuga de ocho presos, en tanto otro pudo ser capturado cuando intentaba escapar.

Sucedió luego de que quitaron un barrote de una reja, ascendieron al techo y desde allí escaparon.

LO OCURRIDO

De acuerdo a Aire de Santa Fe, lo que se cita precedentemente ocurrió cercana la hora 4 en la unidad de orden público sita en la calle Alvear al 2500.

Y se concretó cuando dos efectivos no se hallaban en el lugar, como consecuencia de ser requeridos ante un robo a mano armada, y los uniformados que custodiaban a los presos, se habían guarecido de la lluvia en una oficina.

IDENTIDADES

Quien lo logró escapar responde al nombre de Roque R., y a los demás se los identificó como Carlos S., Marcelo C., Marcos P., Fernando S., Franco O., Gustavo R., Matías C., y Sergio C.