Guillermo del Toro criticó a la academia

A pocas semanas de la 94ª ceremonia de los Oscars, que se llevará a cabo el 27 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, Guillermo del Toro se mostró crítico con la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas por la decisión de entregar 8 premios fuera de la transmisión televisiva. "No los hacemos solos. Lo hacemos juntos. Y la gente que los hace con nosotros, incluso arriesgándolo todo en una pandemia, hacen un poco milagroso el día", manifestó el cineasta mexicano.

Además, hizo hincapié en que dado el contexto mundial, en el que la industria audiovisual se vio duramente golpeada, es importante que todos los trabajadores sean visibles. "Si es que algún año fue el indicado para pensarlo, este no es el año para no escuchar sus nombres en vivo en los Oscar. Este es el año para escucharlos y cantarlos fuerte. No deberíamos hacerlo este año; no deberíamos hacerlo nunca, pero menos en este año… Y debemos decir que este… 2021 fue un gran año para el cine", remarcó.

David Rubin, presidente de la Academia, fue quien decidió que las categorías Mejor Cortometraje, Mejor Cortometraje Animado, Mejor Montaje, Mejor Maquillaje y Peinado, Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora Original y Mejor Sonido se resolvieran fuera de cámara. "Les pedimos que comprendan que nuestro objetivo ha sido encontrar un equilibrio en el que los nominados, los ganadores, los miembros y la audiencia tengan una experiencia gratificante con el programa", manifestó en un comunicado. Y agregó: "En el futuro, evaluaremos este cambio y continuaremos buscando formas adicionales de hacer que nuestro espectáculo sea más entretenido y más emocionante para todos los involucrados".

Por su parte, Del Toro está nominado a Mejor Película, Diseño de vestuario, Diseño de producción y Mejor fotografía por Nightmare Alley y viene de consagrarse con el máximo galardón en 2017 por La forma del agua. En diciembre de este año presentará su versión de Pinocho en Netflix en stop-motion. NA