River visita a San Lorenzo

River buscará hoy un triunfo que le permita subirse a la cima de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional cuando visite a un San Lorenzo necesitado de victorias, en un partido válido por la quinta fecha del certamen argentino. El encuentro se jugará desde las 17 en el estadio Pedro Bidegain, será arbitrado por Fernando Espinoza e irá televisado por TNT Sports. San Lorenzo no tuvo un buen arranque en la Copa de la Liga Profesional ya que acumula dos empates y dos derrotas en las cuatro primeras presentaciones, suma apenas dos unidades y se ubica penúltimo en la tabla de posiciones de la Zona A.

Por su parte, River igualó 2 a 2 frente a Racing como local y Marcelo Gallardo no podrá contar con Enzo Pérez debido a que sufrió una distensión en ese partido y su lugar será ocupado por Bruno Zuculini. Además Nicolás De la Cruz no se concentra después de padecer gripe y Agustín Palavecino sería su reemplazante

Las siguientes son las probables formaciones:

San Lorenzo: Sebastián Torrico; Francisco Flores, Federico Gattoni, Cristian Zapata, Gabriel Rojas; Yeison Gordillo, Agustín Martegani; Malcom Braida, Ricardo Centurión, Nicolás Fernández Mercau; Nicolás Fernández. DT: Pedro Troglio.

River: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pirez, Elías Gómez; Bruno Zuculini; Santiago Simón, Enzo Fernández, Agustín Palavecino, Esequiel Barco; Julián Alvarez. DT: Marcelo Gallardo.



RACING RECIBE A TALLERES

Racing, entonado tras la remontada frente a River en el Monumental, buscará hoy volver al triunfo cuando reciba a un golpeado Talleres, en Avellaneda, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Zona A. El encuentro se disputará desde las 21:30 en el estadio Presidente Perón, con el arbitraje de Mauro Vigliano y la televisación de Fox Sports Premium.



DUELO DE NECESITADOS

Patronato de Paraná intentará lograr su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional para salir del último lugar de la tabla cuando reciba al sorprendente Sarmiento de Junín por la quinta fecha de la Zona A. El partido se llevará a cabo hoy a partir de las 19:15 en el estadio Presbítero Bartolomé Grella, con arbitraje de Fernando Echenique y televisado por Fox Sports Premium.