El Superclásico tiene fecha

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El Superclásico de la Copa de la Liga Profesional entre River y Boca se disputará el domingo 20 de marzo, a las 20.00, en el estadio Monumental, según confirmó la Liga Profesional, tras conocerse la programación de la séptima fecha.

En la "fecha de clásicos", el duelo entre los "millonarios" y los "xeneizes" tendrá un horario particular, y en gran medida se dio debido a que la televisación no quería que se "pise" con el choque que disputarán en España, Real Madrid y Barcelona. Si bien aún no se dieron a conocer los árbitros que serán los que impartirán justicia en los partidos, sí se confirmaron los días y horarios de los cotejos.

De hecho ese domingo también se disputará el clásico rosarino entre Central y Newell s Old Boys, desde las 14.00 y a las 16.15 lo harán en La Plata, Gimnasia y Esgrima ante Estudiantes. El sábado 19 tendrá otra jornada a pura emoción de clásicos ya que jugarán desde las 14.00, Lanús y Banfield, a las 16.15, lo harán San Lorenzo y Huracán, a partir de las 18.30, en Santa Fe, se medirán Colón y Unión, mientras que 20.45 chocarán Independiente y Racing.