Unión de Sunchales debutará por el Federal A en Resistencia

Unión de Sunchales ya tiene el programa de partidos para una nueva temporada en el Federal A. Su primer rival será Sarmiento de Resistencia, como visitante, de acuerdo al sorteo realizado ayer en el Consejo Federal de AFA. La primera fecha, correspondiente a la zona Norte, se disputará entre el viernes 25 y domingo 27 del corriente.

El certamen de ascenso se dividirá en una etapa clasificatoria inicial, con 34 equipos, divididos en dos zonas de 17 cada una. Serán 34 jornadas, a partidos ida y vuelta. Y la ronda de clasificación se extenderá hasta octubre venidero.

En esta temporada habrá un solo ascenso a la Primera Nacional de fútbol y serán cuatro los clubes que retrocederán al Regional Amateur.

El programa completo de la primera fecha del Federal A (del 25 al 27 de marzo) será el siguiente:

Zona Sur: Independiente de Chivilcoy-Argentino de Monte Maíz; Olimpo de Bahía Blanca-Círculo Deportivo Nicanor Otamendi; Sportivo Estudiantes de San Luis-Liniers de Bahía Blanca; Deportivo Camioneros-Juventud Unida Universitario de San Luis; Sportivo Desamparados de San Juan-Ferro de General Pico; Cipolletti de Río Negro-Peñarol de San Juan; Villa Mitre de Bahía Blanca-Huracán Las Heras de Mendoza y Ciudad de Bolívar-Sansinena de General Cerri. Libre: Sol de Mayo de Viedma.

Zona Norte: Defensores de Belgrano de Villa Ramallo-San Martín de Formosa; Douglas Haig de Pergamino-Defensores de Pronunciamiento; Sarmiento de Resistencia-Unión de Sunchales; Sportivo Belgrano de San Francisco-Gimnasia y Tiro de Salta; Racing de Córdoba-Atlético Paraná; Gimnasia de Concepción del Uruguay-Sportivo Las Parejas; Juventud Unida de Gualeguaychú-Crucero del Norte de Posadas y Boca Unidos de Corrientes-Juventud Antoniana de Salta. Libre: Central Norte de Salta.



LOS DEMÁS PARTIDOS DE UNIÓN

Fecha 2: local vs. Douglas Haig.

Fecha 3: visitante vs. Defensores de Villa Ramallo.

Fecha 4: local vs. Central Norte.

Fecha 5: visitante vs. San Martín de Formosa.

Fecha 6: local vs. DEPRO.

Fecha 7: Libre.

Fecha 8: visitante vs. Gimnasia y Tiro.

Fecha 9: local vs. Atlético Paraná.

Fecha 10: visitante vs. Sp. Las Parejas.

Fecha 11: local vs. Crucero del Norte.

Fecha 12: visitante vs. Juventud Antoniana.

Fecha 13: local vs. Boca Unidos.

Fecha 14: visitante vs. Juventud de Gualeguaychú.

Fecha 15: local vs. Gimnasia de Concepción del Uruguay.

Fecha 16: visitante vs. Racing de Córdoba.

Fecha 17: local vs. Sp. Belgrano de San Francisco.