Arranca el torneo de la FOSH

Este domingo comenzará a disputarse el torneo Zona Rafaela de damas de la Federación del Oeste Santafesino, con la disputa de tres de los cuatro partidos programados en el fixture de la Zona A1. Quedó postergado el encuentro entre Juventud de Humboldt y CRAR.

En nuestra ciudad, en el sintético de CRAR jugarán 9 de Julio y Charabones de San Francisco. Los horarios en las distintas categorías serán: a las 10 hs. Sub 14; a las 11.30 Sub 16; a las 13 Sub 12; a las 14.30 Reserva y a las 16 primera división.

En los otros encuentros, los horarios de primera división serán: en Humboldt, a las 15.30 Sarmiento vs. Defensores de Frontera y en San Francisco, a las 16 Libertad de San Francisco vs. 9 de Julio de Morteros.



SELECCIONADOS

Hoy sábado, en el sintético de CRAR, comenzarán los trabajos de selección de jugadoras para integrar el seleccionado Sub 14 de damas de la misma, que disputará el Regional de Selecciones Sub 14 Damas NEA, a disputarse en la ciudad de Paraná en el mes de Junio. El entrenamiento comenzará a las 10:00 hs, finalizando a las 13 hs.

El cuerpo técnico está conformado por los siguientes entrenadores :Prof. Adrián Kieffer – DT; Mariana Cejas Miranda – Ayudante Técnico; Miguel Ángel Dominino – Entrenador de Arqueras.