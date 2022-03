Una isla que enamora

Por Ing. Hugo N. Bruno*



Sobre el mar:

El mar es de color esmeralda y va variando en degradé según la profundidad.

Su temperatura es constante, de aproximadamente 24°C.

Como referencia tenemos que en Las Grutas, en el verano, es de más o menos 18°C.

La temperatura ambiente tiene un valor medio diario de 28°C y se mantiene, con leves variaciones, durante todo el año.

Como consecuencia no hay el impacto térmico al salir y/o entrar al mar.

Normalmente el mar está plano, tipo lago.

Sin embargo, con determinados vientos, se generan oleadas importantes pero bien moduladas y para nada agresivas.

Las mareas son de poca intensidad y casi no se aprecian.

No se ven en la playa ni algas ni medusas.



Sobre la playa:

Son amplias, con arenas blancas dado su origen coralino.

La misma se comporta como refractaria, ya que no quema a nuestras delicadas patitas a la hora de caminar sobre ella.

Incita a usar anteojos oscuros puesto que el reflejo de su blancura se torna muy molesto para nuestros preciados faroles.

Por la playa se encuentran piedras de mediano tamaño y origen claramente volcánico. Curiosamente se disponen siempre, de manera natural, siguiendo patrones de línea recta.

No hay playas privadas. Todas ostentan el estatus de públicas.

Tampoco encontramos bañeros ni a las clásicas casillas de vigilancia.

Pasa de vez en cuando un helicóptero, como “junando” a los beneméritos adictos al mar.

Puede resultar frustrante y/o placentero el hecho de no ver, ni en figuritas, a ningún vendedor ambulante.

Todos los años las tortugas marinas desovan en estas playas.

Una agrupación amante de la vida silvestre demarca los lugares con vallados especiales.

A los 60/70 días están atentos al nacimiento de los retoños a fin de facilitar su entrada al mar, protegiéndolos de los omnipresentes depredadores, no necesariamente animales.



Sobre el idioma:

Su idioma oficial es el holandés, pero se usa más bien a nivel oficial.

El idioma nativo se llama papiamento, y es una mezcla de varios idiomas.

El inglés es obligatorio en las escuelas debido a que la mayoría de la población trabaja en áreas relacionadas con el turismo.

También se enseña, con menos exigencia, el español. Me llamó la atención lo bien que lo hablaban casi todos. Descubrí por qué al tomar un escrito en dicho idioma y encontrarme con una especie de “portuñol” muy fácil de decodificar dada la amplia prevalencia del español. La razón es que los españoles fueron los primeros que ocuparon la isla durante unos 100 años.



Sobre la población turística:

La gran mayoría del turismo proviene de Estados Unidos, y no necesariamente rubio.

Aportan los países nórdicos (Noruega, Suecia y Finlandia), Holanda, Inglaterra, etc.

De Sudamérica prevalecen los venezolanos, seguidos por los colombianos y argentinos.

Casi todos arriban en avión a un muy buen aeropuerto llamado “Reina Beatriz”.

En temporada alta estiman un arribo de unos 45/50 aviones por día, lo que daría un valor medio de aproximadamente uno cada media hora.



Sobre Curiosidades naturales:

Hay un puente natural, similar a nuestro Puente del Inca, por donde se podía cruzar una pequeña entrada de mar. Lamentablemente hace poco tiempo se ha derrumbado parcialmente, no permitiendo el paso.

Un árbol llamado Dividivi se tuerce de manera permanente siguiendo la dirección de los vientos dominantes.



Generalidades:

El agua potable se obtiene por desalinización del agua de mar, lo que demanda una importante cantidad de energía. La misma proviene de una gran usina que también genera para toda la isla.

La educación terciara la hacen en Holanda, mediante un sistema de becas que se otorgan seleccionando a los aspirantes. Una vez graduados pueden regresar a trabajar a la isla durante cinco años, en cuyo caso tienen que devolver sólo el 50% del valor de la beca.

En caso contrario deben retornar la totalidad.

El parque automotor está conformado en su mayoría por vehículos de procedencia japonesa y/o coreana. Se ven algunos pocos de las marcas más tradicionales de USA.

Sus patentes tienen una leyenda que dice “One happy island”.

Casi todas las islas caribeñas tienen slogans semejantes en las patentes de sus vehículos.

Hay sólo algunos semáforos en las avenidas principales, pero los automovilistas respetan a rajatabla a los cruces peatonales. Se percibe en general una sensación de seguridad y de cuidado por la ecología. Es poco frecuente ver a algún isleño y/o turista fumando.

Los locales de venta de artesanías están en el puerto. El centro está plagado de negocios lujosos de joyería, relojería y modas.

¿Aún no se ha enamorado?

Los Arubeños la llaman La isla feliz.