Lanzaron el programa Trayecto Formativo para la Empleabilidad Sanvicentina

SAN VICENTE. - El pasado miércoles, en la Casa de la Producción, se realizó el lanzamiento del programa “Trayecto Formativo para la Empleabilidad Sanvicentina”, con la presencia del intendente, Gonzalo Aira, la secretaria de Innovación y Desarrollo, Romina Neiff, el sub secretario de producción, Ariel Bauducco y Claudia Iñigo secretaria del CeCoMa.

El objetivo de dicho programa es generar una propuesta diferente para la localidad que contemple diversos modos de cursado y proporcione una oferta de capacitación continuada en el tiempo.

Ofrecer a los vecinos una alternativa de formación acorde a las necesidades del mercado local.

Fortalecer los vínculos entre empresas, comercios, prestadores de servicios y emprendedores para potenciar las habilidades de la mano de obra sanvicentina.

Brindar capacitaciones pensadas y diseñadas en función de las necesidades de los cursantes para que pueda adaptarse a los tiempos de cada uno, contemplando las posibles características de los destinatarios.

Promover una serie de beneficios que puedan ser aprovechados por quienes cursen y hayan finalizado el trayecto formativo (prioridad en bolsa de trabajo, programa Primer Empleo, etc.). Habilitar nuevos emprendimientos y promover puestos de trabajo que impliquen tareas que hasta el momento no se generaban por la falta de mano de obra especializada. Y aportar valor agregado a la producción sanvicentina desde la mirada de la Economía del Conocimiento.

La propuesta se divide en tres ejes:

Eje Introductorio:

- Introducción al trabajo.

- Entornos laborales vanguardistas.

Eje Transversal:

La oferta consta de ocho módulos relacionados a habilidades blandas y conocimientos necesarios en los diferentes entornos laborales actuales. Los cursantes deberán seleccionar y aprobar un mínimo de 4 de ellos de acuerdo a los intereses personales y del posible puesto laboral actual, a ocupar o emprendimiento a realizar.

- Liderazgo.

- Comunicación asertiva.

- Internet de las cosas.

- Economía del conocimiento.

- Ofimática.

- Introducción al Marketing Digital.

- Formación en Ley Micaela.

- Higiene y seguridad

Eje Específico:

Se ofrecen en este caso nueve módulos diferentes relacionados a las distintas actividades productivas, comerciales, de servicios y emprendimientos locales para lograr mano de obra calificada (se debe seleccionar, como mínimo, uno de ellos). En algunos sectores existe más de una oferta que fue pensada en función de las necesidades detectadas en las conversaciones con los representantes del sector empleador y emprendedor local.

- Manejo de drones aplicado a la agricultura.

- Construcción inteligente y sustentable.

- Introducción a la programación PLC.

- Gestión de la innovación y desarrollo de nuevos negocios.

- Lectura de planos y manejo de instrumentos de medición.

- Conceptos básicos de administración

- Albañilería.

- Manejo de maquinaria agrícola.

¿Cómo se cursa?

- Eje introductorio (1 mes)

- Eje transversal (4 meses)

- Eje específico (1 mes)

Se deben cursar y aprobar 6 módulos en total, como mínimo.

Se estipula el cursado de un módulo por mes, de manera continuada, sin interrupciones. Algunos de los espacios pueden tener una duración mayor de acuerdo a sus requerimientos. En ese caso, los cursantes harán dos módulos en paralelo. Lo mismo ocurre en el caso de que alguno de los educandos decida cursar una cantidad de módulos mayor al mínimo exigido. Esto último será decisión particular de cada uno de los interesados.

Los módulos de los ejes introductorio y transversal tendrán una carga horaria estipulada de 30 horas mensuales trabajando en su mayoría de modo virtual asincrónico pero con un mínimo de un encuentro presencial/sincrónico.

Los módulos del eje específico tendrán una carga horaria de 40 horas mensuales, incluyendo al menos una práctica situada que complemente lo desarrollado en las clases.

Se trata de una propuesta innovadora que combinará diversos modos de cursado: presencial, semipresencial, virtual asincrónico, virtual sincrónico. Cada módulo se presentará con un formato diferente que se define en función de las características del mismo. Con respecto a las certificaciones, se entregarán a quienes finalicen el cursado completo o por módulo para aquellos que decidan cursar alguno de manera particular.

Las inscripciones se realizan a través de un formulario web (redes sociales de la Municipalidad – @sanvicenteok) y en las oficinas de Punto Digital de la localidad (Juan Senor esquina Emilio Senor)