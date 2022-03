Es muy grave su estado

MISIONES, 5 (NA). - Una comerciante de 39 años de edad, se encuentra internada en terapia intensiva y en estado crítico, tras haber sido baleada por motochorros en la ciudad misionera de Oberá.

La víctima fue identificada como Gladis Beatriz Gómez, quien alcanzó a contar que dos sujetos que la asaltaron, y que uno de ellos le disparó a corta distancia, cuando se disponía a entregarles la escasa recaudación del día, que guardaba en una caja de zapatos.

Sucedió en un local de calle Piebrabuena 1492, esquina Colombia, en el barrio Loma Porá de la mencionada ciudad de Misiones y Gómez está internada en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Samic de la ciudad de Oberá.

En diálogo con El Territorio, el médico explicó que "la paciente tiene una herida en el cráneo por proyectil de arma de fuego y el pronóstico es muy complicado. Fue evaluada por los neurólogos y, por el momento, se decidió no intervenirla porque la bala que está alojada en una zona muy delicada. Habrá que ver su evolución en las próximas horas para decidir lo más conveniente".

Gómez es oriunda de la localidad de Campo Ramón, desde hacía alrededor de un año alquilaba el local de la despensa donde fue asaltada, y los vecinos la describieron como una persona muy trabajadora, solidaria y religiosa, faceta que desarrollaba como colaboradora en la parroquia Cristo Rey, donde rezan por su recuperación.

"Por el estruendo se notó que fue un calibre grande. Yo estoy a media cuadra y se escuchó fuertísimo. Salí a ver y un muchacho que pasaba me dijo que le asaltaron a Gladis, fui a ver y todavía estaba consciente, hablaba y explicó que fueron dos desconocidos en moto. Dijo que nunca antes los había visto, que le pidieron la plata y cuando se dio vuelta para darle le dispararon", precisó un vecino.



LE CONTÓ A

SU PADRE

Además mencionó que la víctima tuvo la lucidez que llamar a su padre, que reside en Campo Ramón, para contarle lo sucedido.

"Cuando llegué estaba hablando con el papá, le dijo 'papá, me dieron un tiro'. La verdad que es una tragedia. Es terrible", agregó dicha persona.