Atlético mostró su nueva camiseta

En una presentación virtual a través de las redes sociales de la institución, Atlético de Rafaela mostró este viernes la nueva camiseta que utilizará a partir de este domingo, cuando desde las 19 reciba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy en el Nuevo Monumental, por la cuarta fecha de la Primera Nacional, con el arbitraje de Bruno Bocca.

Cabe recordar que a partir de esta temporada la entidad de barrio Alberdi utilizará una marca propia, fabricada por la empresa Solsport Indumentaria, luego de un largo vínculo que tuvo con Reusch y culminó a fines del pasado torneo. La casaca tradicional es celeste y blanca a rayas verticales, con vivos negros en los hombros. Está complementada con el pantalón y medias celestes.

En cuanto a la alternativa, es casi totalmente azul, con mangas negras y pantalón también azul, más las medias oscuras. Cabe destacar algunas leyendas, como "Rafaela mi orgullo, Atlético mi pasión". Cabe mencionar que los dos principales sponsors, en el frente, serán Sancor Seguros y Bhy, dos empresas sunchalenses.

De la producción para la difusión participaron los jugadores Claudio Bieler, Fabricio Fontanini, Julio Salvá y Gastón Pezzini, mostrando los dos últimos las indumentarias para los arqueros.



TRABAJO EN EL AUTÓDROMO

A Atlético se le viene una nueva oportunidad para salir de este mal inicio del campeonato, donde sumó un punto de nueve posibles. El entrenador Rubén Darío Forestello dispuso ayer trabajos tácticos y ejercicios en espacios reducidos en el predio del autódromo, con acceso restringido al periodismo. Este sábado a las 9.00 volverá a trabajar también en el "Tito Bartomioli", donde tras el entrenamiento se conocerá la lista de convocados para el domingo.



ADROGUÉ Y SAN MARTIN

Brown de Adrogué le ganó ayer a Deportivo Morón por 1 a 0, como local, y es el nuevo líder de la Primera Nacional al igual que San Martín de Tucumán. El defensor Lucas Balbi marcó a los 36m de la segunda parte para festejar el tercer triunfo del equipo dirigido por Pablo Vico, resultado que lo colocó en la cima del torneo con 10 puntos.

Otro que ganó fue San Martín de Tucumán y suma los mismos puntos. Fue 2 a 0 de local frente a Estudiantes de Río Cuarto, con goles de Juan Orellana y Diego Sosa, a los 20' y 26' del PT.

En Ezeiza empataron 3 a 3 Tristán Suárez y Alvarado. Para el local anotaron Leonel Muller, Nicolás Messiniti y José Barreto, mientras que para Alvarado lo hicieron Matías Rodriguez, Alan Robledo y Leandro Vella.

Hoy jugarán: a las 17 Atlanta vs. Belgrano y Defensores vs. Dep. Madryn; 18 Agropecuario vs. Almagro; 19.30 Instituto vs. Nueva Chicago; 21.30 Estudiantes vs. Villa Dálmine.