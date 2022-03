Victorias de Quilmes y 9 de Julio

Quilmes y 9 de Julio superaron anoche la primera etapa de la Copa Centenario de la Liga Rafaelina, al vencer a Moreno y Juventud de Villa San José, respectivamente.

En lo que fue el inicio de la temporada liguista, en Lehmann con arbitraje de Mauro Cardozo, los cerveceros se impusieron por 3 a 1. Abrió el marcador Brian Rocca (20' PT) para el local, igualó Nicolás Vittarelli Góngora (36 PT), mientras que en el complemento el propio Vittarelli Góngora (28) y Diego Meza (42') dieron vuelta el marcador. En la categoría 2010 ganó Moreno 3 a 1.

Por su parte, 9 de Julio goleó en Villa San José por 4 a 1, con dos goles de Martín Sterren (11' PT y 22' ST) y otros tantos de Gastón Monserrat (34' PT y 24' ST). Para "La Villa" descontó Walter Nuñez (18' ST), en encuentro arbitrado por Rodrigo Pérez. En el local fueron expulsados Maximiliano Zbrun y Nicolás Henzenn. En la 2010 ganó 9 de Julio 3 a 1.

Este sábado habrá cuatro partidos: desde las 17, Dep. Josefina vs. Atlético de Rafaela (Leandro Aragno); Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo (Sergio Romero); Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana (Angelo Trucco) y San Isidro de Egusquiza vs. Dep. Tacural (Ariel Gorlino).



DE INTERÉS PROVINCIAL

A través de un proyecto del senador Alcides Calvo, la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, declaró de Interés Provincial el "Centenario de la fundación de la Liga Rafaelina de Fútbol”, que se conmemora el 1° de julio de 2022.

Señala Calvo que, “en este momento, el Centenario encuentra a la Liga con 38 entidades afiliados, ello en un amplio espectro geográfico que abarca todo el Departamento Castellanos y también dos representantes del Departamento San Cristóbal, siendo partes a través del fútbol masculino, como así también con categorías inferiores e infantiles, incorporando hace algún tiempo el fútbol femenino y el senior”.

A la fecha se encuentran federados alrededor de 9.000 deportistas en todas las categorías. La LRF cuenta con diferentes cuerpos orgánicos que permiten su funcionamiento pleno en todos los niveles, con una sede administrativa que ha sido refaccionada y adecuada a las diferentes necesidades, sita en calle Rivadavia 328 de la ciudad de Rafaela. Consecuencia de ese trabajo son los 3.000 partidos que durante el año 2021 fueron organizados y fiscalizados por la entidad.