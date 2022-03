Se registraron 9 casos

La Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó este viernes otros 9 casos de coronavirus en Rafaela (1 más que el jueves), que de esta manera trepó a los 24.790 desde el inicio de la pandemia, manteniéndose activos 72, en tanto que los aislados son 134. Además, los recuperados son 24.374 y no se reportaron fallecimientos en nuestro medio, que registra 344 decesos. Por otro lado, y por segunda jornada consecutiva, no se registran pacientes Covid-19 positivos internados en el Hospital "Jaime Ferré".A nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó 1.071 nuevos contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 732.748, de los cuales 61.401 fueron confirmados por criterio clínico-epidemiológico y 670.255 por laboratorio, mientras que otros 1.092 fueron confirmados por autotest. Rosario notificó 420 positivos y la ciudad de Santa Fe 27, entre las más afectadas. No obstante, en las últimas 24 horas fallecieron 6 personas con Covid en la "Bota", que suma 9.036 víctimas fatales. En la provincia aún hay 715.738 pacientes recuperados, en tanto que 7.974 personas aún padecen la enfermedad. A su vez, este viernes se aplicaron 12.481 vacunas en la provincia, que totaliza 7.727.194 santafesinos vacunados de las 7.843.291 dosis que recibió Santa Fe, que representa el 98,52% de vacunas aplicadas. Con la primera dosis fueron vacunadas 3.202.543 personas, mientras que 3.008.177 completaron el cronograma y ya se aplicaron 1.516.474 dosis adicionales.Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó que en las últimas 24 horas las distintas jurisdicciones de todo el país confirmaron 93 muertes y 8.362 contagios de Covid-19. De acuerdo con el último parte oficial, el total de casos de coronavirus registrados en la Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.929.898, mientras que el de víctimas fatales suma ahora 126.624. Al día de hoy se encuentran cursando la enfermedad 83.258 infectados, en tanto el número de recuperados asciende a 8.720.016. Además, se realizaron 54.161 testeos, por lo que ya totalizan 34.433.802 desde principios de 2020. La cantidad de personas internadas con coronavirus en UTI es al día de hoy de 1.035. Con 4.156 casos, casi la mitad del total del país, la provincia de Buenos Aires fue la que mayor cantidad de contagios reportó en las últimas 24 horas, mientras que en el otro extremo se ubicó Tierra del Fuego, con apenas 9.