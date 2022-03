Los detalles del acuerdo que se logró con el Fondo Monetario Internacional

BUENOS AIRES, 5 (NA). - El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que se envió al Congreso establece la reducción del déficit fiscal a 0,9% del PBI en el 2024, un crecimiento económico de hasta un 4,5% para este año, metas de inflación que podría llegar al 48% y desembolsos por más de USD 24 mil millones para resguardar las reservas hasta diciembre próximo.

La letra chica del acuerdo establece un programa de facilidades extendidas con una duración de dos años, una refinanciación de la deuda contraída por el gobierno de Mauricio Macri y mejora el perfil de vencimientos.

El programa tendrá 10 revisiones trimestrales con desembolsos y el primero será de USD 9.800 millones, en tanto que la Argentina tendrá cuatro años de gracia para iniciar los pagos de la deuda, mientras que ese primer desembolso alcanzaría para cubrir los vencimientos a pagarle al organismo en los próximos tres meses y del que quedaría un saldo de USD 6.200 millones en las reservas del Banco Central.

Después de la primera revisión trimestral, si se cumplen las metas, el Gobierno podría contar con otros USD 4.155 millones.

En septiembre se prevé un nuevo giro de USD 4.155 millones, mientras que tras la cuarta revisión, en diciembre, el desembolso sería de USD 6.230 millones más.

Durante este año el Tesoro recibiría USD 24.620 millones, unos USD 7.000 millones más que los vencimientos que restan hasta fin de año.

Los pagos de deuda se iniciarán en el 2026 y seguirán hasta el 2034, con abultados vencimientos a partir del año 2027.

El Ministerio de Economía destacó que se logró un acuerdo "sin políticas de ajuste y con incremento del gasto real en todos los años del programa y permite un camino transitable para nuestro país con mayor previsibilidad, certezas y visión de futuro", según el texto enviado al Congreso, para su aprobación.

"Como parte de nuestro enfoque equilibrado de política fiscal, nos comprometemos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y a mejorar la eficiencia y la progresividad del gasto, en particular en lo que se refiere a asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública", señala el Palacio de Hacienda en el mensaje al Parlamento.

La Argentina se compromete a una meta del déficit primario de 2,5% del PBI en 2022, que se reducirá a 1,9% en 2023, y a 0,9% en 2024, además de una inversión del 2% anual en obras públicas de infraestructura.

Como ya lo anunció el Gobierno, el acuerdo no prevé ninguna reforma previsional, en tanto que "el gasto en jubilaciones y pensiones estará guiado por el nuevo mecanismo de actualización que fue adoptado a finales de 2020".

El acuerdo promete financiar la reducción del déficit fiscal financiándose con deuda pública en pesos y con préstamos de organismos internacionales de crédito.

El programa fija metas de crecimiento económico que prevén que el PBI suba entre 3,5 y 4,5% en 2022 y converja a una mejora de entre 1,75% y 2,25% anual a mediano plazo.

"Las reformas que promuevan el crecimiento serán críticas para comenzar a abordar cuellos de botella de larga data y sentar las bases de un crecimiento más sostenible e inclusivo", agrega la letra chica del acuerdo.

Las políticas que se proponen para apoyar el crecimiento económico buscarán estimular "la expansión y la diversificación del sector de bienes transables, la inversión y la productividad, el desarrollo económico local y regional, el empleo formal y la inclusión laboral".

También se impulsarán "mejoras de la eficiencia y la sostenibilidad del sector energético, las políticas de adaptación y mitigación climática, y el desarrollo más amplio de los mercados de capital".

En acuerdo con el FMI el programa reconoce que la inflación "es multicausal y no solo un fenómeno meramente monetario como afirmaba el Gobierno anterior y el FMI de ese entonces".

Señala que para reducir el alza de precios será necesario "un programa integral de políticas económicas" y también monetaria "prudente y proactiva para respaldar la demanda de activos en pesos y con políticas voluntarias de precios e ingresos para hacer frente a los desafíos derivados de la fuerte inercia de la inflación y del desanclaje de las expectativas de la dinámica inflacionaria", agrega el proyecto de Economía.

Para contener los precios se sostiene que se continuará con los acuerdos voluntarios como el de Precios Cuidados "para que los aumentos no superen el 2% mensual en 1.300 productos representativos de la canasta de consumo masivo".

El memorándum de entendimiento fija estimaciones de inflación de entre el 38% y 48% para este año, entre 34% y 42% en el próximo y de entre 29% y 37% para 2024.

El acuerdo establece tasas de interés "reales positivas, de modo de fortalecer la demanda de activos en nuestra moneda y contribuir a la estabilidad cambiaria y financiera".

"El BCRA procurará mantener una tasa de política monetaria efectiva positiva en términos reales, conservando coherencia con una trayectoria sostenible para los títulos del BCRA", agrega el texto del acuerdo.

Para determinar la tasa de interés real "se tendrán en cuenta indicadores coincidentes y prospectivos de la inflación que se actualizarán mensualmente, en comunicación con el personal técnico del FMI, teniendo en cuenta también otros factores, como la evolución de las reservas".

Añade que ese mecanismo "ayudará a garantizar que, en adelante, las tasas de interés de los depósitos bancarios a plazo sigan siendo positivas en términos reales, a fin de apoyar la demanda de depósitos en pesos y el desarrollo de un mercado interno de títulos públicos".