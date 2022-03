“Estamos volviendo a lo que soñábamos y esperábamos que es la presencialidad”

Después de dos días de paro, este viernes los alumnos y alumnas santafesinas retornaron a clases con el habitual movimiento que esto genera y los actos en cada una de las escuelas, donde docentes, personal no docente, auxiliares escolares, directivos, y padres, acompañaron este retorno a la presencialidad “plena y segura”.

En Rafaela, muy temprano por la mañana, el intendente Luis Castellano y la secretaria de Educación, Mariana Andereggen, acompañaron el inicio del ciclo lectivo 2022, en la Escuela N° 1351 Madre Teresa de Calcuta.

“Estamos todos muy felices, como se dijo durante el acto en esta escuela que estamos acompañando esta vuelta a la pesencialidad plena, con cuidados, con algunas rutinas que hay que mantener para cuidar nuestra salud, pero todos juntos, todos en las aulas, el grupo completo. Tanto los chicos, como las familias, como la escuela, necesitaba esto y estamos muy contentos de acompañar y volver a esa rutina que nos llevaba todos los días a aprender y a crecer en la escuela”, señaló la secretaria de Educación.

El intendente Luis Castellano, al ser consultado por estos dos años de pandemia en medio de la bimodalidad y con la necesidad de fortalecer el respaldo desde la gestión local a las escuelas, manifestó que “fueron meses enteros de mucho acompañamiento, porque todos tuvimos que ir aprendiendo lo que era la virtualidad, con muchos alumnos que por ahí no accedían y había que acompañarlos de diferentes formas, todo el cuerpo docente que tuvo que hacer un esfuerzo tremendo para enseñar de otra manera -la cual no estaba acostumbrado-, los elementos tecnológicos con los que muchas veces no se contaban, y nosotros fundamentalmente también trabajando en nuestro programa educativo municipal”.

“Ahora estamos volviendo lo que soñábamos y esperábamos que es la presencialidad, la escuela es eso, es el vínculo, es la relación humana, es una gran familia que tiene que encontrarse en este lugar, en este edificio que también además de ser una escuela es un hogar. Se pasan muchas horas aquí, por eso repito, esperemos que esto ya arranque para quedarse y no volver más para atrás. Hoy estamos seguros que va a ser así”, expresó el mandatario rafaelino.



“QUE LOS CHICOS ESTÉN

FELICES EN LA ESCUELA”

La directora de la Escuela N° 1351 Madre Teresa de Calcuta, Liliana Spezzo, en primer lugar agradeció la presencia de las autoridades de la ciudad y señaló: “Nosotros como comunidad educativa, estamos sumamente agradecidos con la gente de la Municipalidad, con el intendente y con Mariana que se pusieron en contacto con nosotros y hoy están acompañando esta vuelta a clases. El objetivo es que los chicos puedan estar en la escuela aprendiendo, este es nuestro principal motor, y que además lo hagan felices; que estén en la escuela contenidos, dónde sean escuchados, donde construyan sus valores”.



INICIO DEL CICLO EN LA

ESCUELA ALICIA CATTÁNEO

Por otra parte, la comunidad educativa de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 613 "Alicia Cattáneo", tenía prevista realizar una caminata recreativa hacia el nuevo edificio que compartirán con la escuela Don Tomás, pero las inclemencias del tiempo, transformaron esa caminata en una caravana de autos. La idea fue marcar de este modo simbólico el inicio formal de clases, donde las autoridades de la Regional III de Educación acompañaron la actividad.

Cabe señalar, que por decisión del gobierno provincial, el año pasado se había anunciado la construcción de dos aulas para la Escuela «Don Tomás», edificio que comparte ahora con la Escuela de Educación Secundaria Orientada N° 613. La inversión para la primera etapa fue de 2.650.000 pesos. La Escuela Secundaria N° 613, es la única en la región con orientación en Educación Física, y venía solicitando desde el 2018 la construcción de dos aulas en la Escuela «Don Tomás» para poder unificar la asistencia a clases de todos los cursos, cuyos primeros años lo hacen en la Escuela Villa Podio. Estas aulas permitirán trasladar en un solo turno a todos los alumnos de la Escuela 613 al edificio de la Escuela Don Tomás, que es colindante con el Centro de Educación Física N° 53 y que permite, por tanto, realizar todas las actividades propias de la orientación Educación Física sin que los alumnos deban trasladarse de un lugar a otro para realizar sus prácticas deportivas. “Hoy estamos transitando con felicidad y alegría esta caravana, porque hoy vamos a simbolizar este traslado tan esperado y por el cual bregamos tanto tiempo, para que nuestros alumnos puedan realizar las actividades específicas de esta orientación. Debemos agradecer a las autoridades de la Regional de Educación, a Gerardo Cardoni su delgado, porque nos han escuchado y hemos podido finalmente hacer realidad esto que en un principio parecía un sueño”, destacó la directora, Vanina Santori.



ACOMPAÑAR Y TENDER

REDES EN EL TERRITORIO

A su turno, Cardoni manifestó que “siempre es una alegría el regreso a las aulas, el ver a tantos alumnos en las diferentes escuelas. Hoy nos llena de satisfacción poder estar acompañando a una escuela, para que tenga lo necesario para funcionar como debe y este es un proceso que cuando asumimos estaba iniciado y poco a poco fuimos gestionando para que pueda culminarse. Falta, porque siempre en educación cuando avanzamos un paso, el objetivo parece que se aleja un poquito más, pero creo que es justamente eso lo que nos plantea este lugar, gestionar todo el tiempo y tender puentes para acompañar a las escuelas”. “Para nosotros es un orgullo estar iniciando de algún modo el ciclo lectivo en este lugar, porque no solo se trata de acompañar desde la Regional, sino se trata de generar un trabajo en conjunto con el Ministerio, con el equipo directivo, docentes, estudiantes, familias. Siempre lo repetimos, es muy importante tender redes en el territorio, porque es el territorio el que sostiene las gestiones educativas; una escuela por sí sola no puede funcionar, el Ministerio solo no puede funcionar, por eso lo fundamental es trabajar en conjunto”, dijo Cardoni.

“Vamos gestionando, vamos construyendo estas redes para que proyectos como los de la escuela Alicia Cattáneo puedan llegar a buen puerto y es muy significativo, porque esta escuela allá por 2015 cuando empezó a funcionar, le brindó oportunidades a muchos estudiantes que quizás no las tenían en otras instituciones y sigue con esa impronta. Hay que remarcar además, que esta es la única escuela en la región con orientación en educación física y eso hace que sea una escuela que está creciendo mucho y proyecta seguir haciéndolo”, enfatizó el delegado.