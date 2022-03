Duda por cómo votará la oposición en el Congreso

BUENOS AIRES, 4 (NA). - A la espera de que ingrese a la Cámara de Diputados el proyecto de ley para convalidar el acuerdo ya cerrado entre el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Juntos por el Cambio sigue postergando la definición sobre el sentido del voto en la sesión que se llevaría a cabo a fines de la semana que viene.

Durante una conferencia de prensa que tuvo lugar en el salón de Pasos Perdidos de la Cámara baja, el presidente del bloque del PRO, Cristian Ritondo, estiró la intriga y aclaró que no habrá ninguna decisión hasta tanto no leer los anexos donde figura la letra chica del acuerdo.

En el cónclave que se desarrolló en el mediodía de ayer en el Salón de Honor con las autoridades de los bloques mayoritarios y de la comisión de Presupuesto y Hacienda (única comisión que recibió giro), el titular de Diputados, Sergio Massa, repartió una copia del anteproyecto a cada uno de los asistentes.

El líder del Frente Renovador tomó el recaudo de incluir un número diferente en cada una de las impresiones para disuadir posibles filtraciones a la prensa del contenido.

De todos modos, trascendió que el proyecto contiene apenas apenas tres artículos donde están expresados vagamente los principios generales del acuerdo, y se precisan además los plazos de vigencia.

Lo fundamental del memorando de Entendimiento con el FMI estará plasmado en los anexos, donde por ejemplo se especifica la política de ajuste de tarifas y el sendero de reducción fiscal.

"Tenemos una hojita", se quejó Ritondo, que aclaró que todavía no es posible "aventurar cuál es el compromiso de la Argentina" para los próximos años y por ende cuál podría ser la postura opositora.

En la misma conferencia de prensa, el titular del bloque Evolución Radical, Rodrigo de Loredo, pareció diferenciarse de su par del PRO: "Tenemos un espíritu muy responsable, no queremos poner trabas".

También el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, dio pistas de que el radicalismo se encaminaría a acompañar el proyecto con un mensaje en Twitter con el hashtag #NoalDefault.

En cambio en el PRO hay un sector que presiona para lograr rechazos o al menos abstenciones en la oposición, para no facilitarle la tarea al Gobierno y que sea el oficialismo el único responsable de juntar los votos.

Luego del discurso de Alberto Fernández del martes pasado ante la Asamblea Legislativa y la retirada de sus legisladores, el PRO se reunió en la casa que alquila el ex presidente Mauricio Macri en Acasusso para estudiar el acuerdo con el FMI.

Allí dejaron trascender que la aprobación del memorando de Entendimiento con el organismo internacional "es una bomba de tiempo" para el próximo Gobierno porque reprograma los vencimientos de deuda a partir de 2026.

El vicepresidente primero de la comisión de Presupuesto, el macrista Luciano Laspina, opinó en una entrevista reciente con un importante medio gráfico que el acuerdo "sirve para evitar un default, pero siembra las semillas de una crisis futura".

"Básicamente, el acuerdo mantiene inalterado el corazón de la política económica del kirchnerismo: el cepo cambiario, las retenciones, las trabas a la exportación, la altísima presión impositiva y las regulaciones anti-empleo y anti-inversión. Es decir, no cambia nada del núcleo de políticas del kirchnerismo", afirmó.

Y agregó que el programa que propone el Gobierno al FMI va a generar una dinámica inflacionaria mayor a la actual.

"No está claro cuán duro va a ser el desequilibrio tarifario porque no sabemos cuánto va a cumplir el Gobierno la agenda con el Fondo, pero sí vamos a tener una situación inflacionaria y una presión sobre el cepo mucho mayor que en 2015", pronosticó.

La postura de Laspina es la que comparte el núcleo duro del PRO, que en Diputados tiene como referentes a Fernando Iglesias, Waldo Wolff y Gerardo Milman, y que a nivel nacional expresan Macri y la presidenta partidaria, Patricia Bullrich.

Desde la Coalición Cívica adelantaron que facilitarán el tratamiento del proyecto, y si bien no prometen un apoyo a ciegas, dan a entender que la voluntad es acompañar la aprobación.

"A 20 días de un pago muy grande al FMI es importante ser serios y claros pero no exigir de más porque podemos poner en riesgo la economía de todos los argentinos", dijo el titular de la bancada de la CC-ARI, Juan Manuel López.

Si bien desde los distintos sectores de Juntos por el Cambio hacen hincapié en que sería bueno llegar al recinto con una postura unificada, aceptan que será difícil alinear a todos los diputados.