La Cámpora y su nueva arremetida

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Horas después de cerrado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), La Cámpora, agrupación que dirige Máximo Kirchner, salió a marcar postura nuevamente contra el organismo internacional y lanzó duras críticas.

"El Fondo Monetario Internacional ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor en el pueblo argentino", decía el ex presidente Néstor Kirchner en un viejo discurso que fue elegido por la agrupación kirchnerista para marcar posición en medio de la dura interna oficial.

El video fue publicado en las redes sociales de La Cámpora, poco después del anuncio del cierre del acuerdo con el FMI, que ahora tiene un duro camino en el Congreso.

"No recibimos ayuda del Fondo para superar la difícil situación que enfrentamos. Esta deuda ha sido constante vehículo de intromisiones porque está sujeta a revisiones periódicas y ha sido fuente de exigencias y más exigencias, que resultan contradictorias entre sí y opuestas al objetivo del crecimiento sustentable", dice parte del mensaje del ex Presidente.

El video, que refleja la voz del santacruceño, recuerda también: "Desnaturalizado como está en sus fines el Fondo Monetario Internacional ha actuado como promotor y vehículo de políticas que provocaron pobreza y dolor del pueblo argentino de la mano de gobiernos que eran proclamados alumnos ejemplares del ajuste permanente".

"Nuestro pueblo lo corrobora, en los últimos treinta años hemos visto avanzar la continua dependencia de programas que Argentina acordó con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Formamos parte de la triste realidad de los países en los que ha aplicado y monitoreado muchos de sus 150 planes de ajuste. El resultado ha sido exclusión, pobreza, indigencia y la destrucción del programa productivo", enfatizó Néstor Kirchner en el video difundido por La Cámpora.

"A la sombra de esos programas hemos visto concentración de ingresos en unos pocos. Hoy podemos decir que cada vez que nos endeudábamos no solo nos debilitábamos ante el mundo, sino que fuimos perdiendo nuestra capacidad de resolver. Esta lógica, siempre defendida por adalides que no tienen en cuenta las realidades de los pueblos, llevó a consolidar una verdadera adicción al endeudamiento, en la que cada vez más nuestros acreedores encarecieron sus intereses y endurecieron sus controles", indicó el mensaje antiguo del ex jefe de Estado.

Y concluyó: "La más reciente experiencia ha dado pruebas de que el Fondo avaló fracasos políticos y no aportó ni una moneda para la superación de la crisis ni para la restructuración de la deuda que concretamos con aceptación del mercado".