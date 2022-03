Acuerdan un alto el fuego temporal para la creación de "corredores humanitarios"

BUENOS AIRES, 4 (NA). - Ucrania y Rusia acordaron ayer la creación conjunta de "corredores humanitarios" con un posible alto el fuego temporal durante esas evacuaciones de personas, una semana después del comienzo de la ofensiva militar lanzada por Moscú sobre su vecino país.

Así lo informó un funcionario ucraniano tras una reunión de negociación que se llevó adelante en Bielorrusia con la participación de autoridades rusas.

Si bien ambas partes acordaron seguir conversando en los próximos días, resolvieron favorecer la evacuación de civiles.

Cuando esto suceda, se impondría un alto el fuego temporal, según se informó a la prensa.

De esta manera, la segunda ronda de negociaciones entre Rusia y Ucrania ha terminado mejor que la primera, aunque por ahora los esfuerzos no son suficientes para terminar con la guerra.

El conflicto bélico que se desarrolla en Ucrania tras la invasión de Rusia a ese país, el pasado 24 de febrero, generó hasta el momento la muerte de más de 2.000 civiles en el país atacado, mientras más de un millón de ciudadanos abandonaron en el lapso de una semana esa nación europea.

La reunión de este jueves se celebró en la zona del bosque de Belovezha, en la frontera entre Bielorrusia y Polonia, donde confluyeron delegados de Ucrania y de Rusia, en el octavo día de combates en territorio ucraniano.

El lunes pasado, las partes se habían encontrado por primera vez para negociar en la región bielorrusa de Gómel.

Esta negociación, de todos modos, no detuvo este jueves las acciones bélicas en Ucrania, después de otra noche de bombardeos en cercanías de Kiev y de otras ciudades de ese país.

Vladimir Medinski, asesor del presidente ruso, Vladimir Putin, encabezó la comitiva rusa, en tanto la delegación ucraniana partió desde su país en varios helicópteros con demoras, informó Mykhailo Podoliak, el jefe de la Oficina del Presidente.

Rusia aseguró que había armado un "corredor seguro" para que los diplomáticos pudieran abrirse paso entre las tropas invasoras y los servicios secretos de Bielorrusia se encargaron de garantizar la seguridad total de quienes participaron de las negociaciones.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que su país está "listo" para iniciar un diálogo sostenido con Rusia, tendiente al cese de las actuales hostilidades, y remarcó: "Queremos paz".

De todos modos, aclaró: "No deberían hablar con nosotros simplemente como un país de otra clase, otra especie u otro planeta. Si hablamos de una manera humana en igualdad de condiciones, si debatimos estos temas de peligro y resolvemos todo esto, este es mi mensaje principal".

Zelensky señaló que conocía muy bien las demandas de Putin y sus allegados, incluido el uso del idioma ruso y el estatus de los territorios ocupados en Ucrania.

"Creo que debemos hablar sin insultos, sin condiciones. Solo hay que hablar como hombres. Es muy importante. Si es posible. No sé qué le pasa a él ahora. Estoy listo para abordar todos los problemas", agregó el jefe de Estado.

Por su parte, Putin aseguró antes de conocerse el resultado de la segunda ronda de negociaciones en Bielorrusia que la operación militar que lanzó Moscú en Ucrania se desarrolla de manera exitosa y dentro del plazo previsto.

En una reunión con el Consejo de Seguridad ruso, el líder del Kremlin subrayó: "Vamos a destruir la anti-Rusia creada por Occidente".

Así también acusó a los "neonazis ucranianos" de esconder armas en escuelas, dispararles a estudiantes chinos que intentaban salir de la ciudad de Járkov y usar a los ciudadanos como "escudos humanos" y extranjeros como rehenes.

"Están luchando con bravura", destacó Putin sobre las tropas rusas, en tanto indicó que sus soldados generaron "corredores sanitarios para civiles".

Además, expresó que está "orgulloso de ser parte del pueblo plurinacional de Rusia" y que "los ucranianos y los rusos son un mismo país".

Este jueves, por último, Putin conversó telefónicamente con su par francés, Emmanuel Macron, que tras la charla afirmó que en el conflicto bélico en Ucrania "lo peor está por venir".

El mandatario ruso advirtió que si Ucrania no acepta sus condiciones el conflicto bélico podría intensificarse en los próximos días.



MÁS ATAQUES

Rusia bombardeó zonas residenciales de la capital Kiev y otras ciudades de Ucrania, según informó el servicio de prensa del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de ese país, al tiempo que advirtió que "la intención de Moscú es controlar esa nación antes del 6 de marzo próximo".

Pasada la media mañana en la Argentina, las fuerzas rusas informaron que capturaron el edificio de la administración regional de Kherson, en el sur de Ucrania.

"Continúa el octavo día de la heroica resistencia del pueblo ucraniano a la invasión militar rusa. Las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan defendiendo firmemente el país y contraatacando y bloqueando a las fuerzas de ocupación en varias direcciones", indicó el informe del Gobierno.

Según Ucrania, las fuerzas rusas no lograron el objetivo principal de tomar Mariúpol y llegar a las fronteras administrativas de las regiones de Donetsk y Lugansk.

"En la dirección de Polissia, el enemigo está tratando de llevar a cabo operaciones ofensivas en las áreas de Kozarovychi, Vyshhorod, Fastiv y Obukhiv", continuó el informe oficial, según el cual al ser repelidas por el ejército ucraniano en Cherniguiv, Nizhyn y Sumy, Lebedyn y Okhtyrka, las tropas rusas intentaron llegar a las afueras del norte de Kiev, pero nuevamente fueron detenidas.

Mientras tanto, "en la Zona Operacional del Mar Negro, los grupos navales de la Flota continúan disparando contra barcos civiles y capturando marineros", dijo Ucrania.