Imponen mayor control sobre las importaciones

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que se integrará al Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones (SIMI), para un mayor control de las importaciones y dispuso valores de pago para las mercaderías, en línea con lo que reclama el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El acuerdo con el organismo internacional de crédito establece políticas de eficiencia tributaria, anulación de la evasión o subfacturación en el comercio exterior y la acumulación de dólares para fortalecer las reservas, según las negociaciones que llevaron a un acuerdo con el Gobierno.

Al fundamentar la decisión el BCRA señaló que "se prioriza el uso de las divisas en un esquema basado en la maximización de su impacto social y económico y con la meta de la acumulación de reservas internacionales que permitan el fortalecimiento de la política monetaria y cambiaria", como lo exige el acuerdo con el FMI.

El SIMI, del que participan el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), permite monitorear las importaciones y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de seguridad básicas de los productos importados, para que el BCRA pueda controlar el pago de divisas destinadas a la importación.

La decisión fue aprobada por el Directorio del BCRA, que también dispuso "mantener hasta fin de año las condiciones de acceso al mercado aplicables a pagos de importaciones, la conformidad previa para cursar pagos de endeudamientos financieros del exterior con acreedores vinculados y las normas en materias de refinanciación de pasivos externos".

El BCRA explicó que asignará a las importaciones una categoría "A", que mantiene para las operaciones asociadas el mismo tratamiento que hasta la fecha, y otra "B" para las importaciones de bienes asociadas que deban ser financiadas como mínimo a un plazo de 180 días corridos a contar desde el registro del ingreso aduanero de los bienes al país.

El BCRA anunció también que se mantendrá el acceso al mercado de cambios en las mismas condiciones que existen para importaciones de bienes de capital, de bienes relacionados con las necesidades derivadas de la actual situación sanitaria asociada al Covid-19, las temporales de bienes con el objeto de su posterior exportación y las de bienes sujetas a licencias no automáticas.

La autoridad monetaria informó que "habilitará el acceso al mercado de cambios a un importador para categoría A por el equivalente al menor de los siguientes dos montos: el valor FOB de sus importaciones del 2021 más el 5% de dicho valor y del 2020 más un 70% de dicho valor.

"En el cálculo del valor FOB de las importaciones para los años 2020 y 2021 se tomarán en cuenta las importaciones que constan a nombre del importador en el sistema SEPAIMPO que le otorgaron acceso al mercado de cambios", explicó el BCRA.

"El mencionado límite se fija en el equivalente a US$ 50.000 para los nuevos importadores u otros para los cuales el cálculo anterior no alcanza dicho valor" y cuando se exceda ese monto el importador "tendrá la posibilidad de buscar financiamiento por la diferencia a un plazo mínimo de 180 días", señaló el BCRA.

La máxima autoridad monetaria advirtió que "en los últimos meses se observaron incrementos sostenidos de las importaciones de bienes que excediendo las necesidades de las actividades productivas se asociaron con un anticipo de compras como parte de un comportamiento especulativo".

Tras la advertencia el BCRA dijo que acompañará a las empresas que importen de acuerdo a sus necesidades económicas y de producción y las que su actividad importadora supere esos niveles "deberán atender sus necesidades de importación obteniendo financiamiento extra".