Jornada de concientización en la ciudad

Daniel Croatto, médico clínico y endocrinólogo, en conjunto con la Sociedad Argentina de Diabetes y la Municipalidad de Rafaela, organizan una jornada de concientización con motivo de que el 4 de marzo es el Día Mundial de la Obesidad. El evento será este viernes 4, a las 18:30, en el Punto Sano, ubicado en Plaza 25 de Mayo, frente al Municipio.

Esta jornada busca concientizar sobre un problema que si bien hace mucho tiempo existe en el mundo, en el último tiempo ha cobrado mayor relevancia. Casi 800 millones de personas en el mundo viven con obesidad, lo cual lleva a ciertas complicaciones en la salud.

El Doctor Croatto resaltó el término obesidad, las consecuencias médicas y las complicaciones que trae la enfermedad ya que tienen un costo socio-económico y financiero muy alto porque la gente que convive con la obesidad tiene muchas más posibilidades de enfermarse. “Hay un problema emergente, sobre todo, que es la obesidad infantil, la cual aumentó en la última década más de un 50 por ciento, habiendo un porcentaje muy importante de chicos con este problema. No se puede dar una sola causa a ello. Vivimos en un ambiente generador de obesidad por el sedentarismo, por el tipo de alimentación, por el estrés. Pero la obesidad no se simplifica solamente en eso, sino que tiene muchas más causas y justamente lo que busca esta jornada es concientizar”, destacó Croatto. Y amplió: “Siempre se toman consignas por el Día Mundial de la Obesidad. En este año en particular, lo que se trata de concientizar es que la obesidad es una enfermedad muy compleja, que tiene muchas causas de fondo en toda la sociedad, y por ello la necesidad de trabajar en conjunto para buscar soluciones. Si tomamos a la obesidad como un árbol, ese árbol tiene millones de raíces sobre las cuales tenemos que ir trabajando. No solamente es un riesgo genético, no es solamente una enfermedad metal, no solamente es una enfermedad relacionada con los hábitos alimentarios, no solamente es una enfermedad que está condicionada por el mundo de la propaganda y la industria alimentaria. Es un conjunto de todo esto". Al respecto, el médico resaltó que "por eso, hay que concientizar que la persona que es obesa, no lo es porque quiera serlo, sino porque se trata de una enfermedad. Entonces, este concepto que tenemos acerca de la obesidad, donde la culpa es de quien la porta o de quien la padece, es uno de los conceptos que tenemos que ir borrando”. “Cambiar el concepto de obesidad por el de enfermedad es uno de los desafíos más grandes que tenemos actualmente”, finalizó el doctor.