Covid-19: ya vacunan con cuartas dosis en la provincia

El Ministerio de Salud brindó detalles sobre la vacunación destinada a personas mayores de 50 años que hayan recibido Sinopharm e inmunocomprometidos (trasplantados renales, personas, que por su inmunidad previa, requiere tener este refuerzo). Al respecto, el secretario de Salud, Jorge Prieto, sostuvo: “En el mes de diciembre habíamos anunciado la importancia que tenía esto de completar esquemas y este refuerzo”, explicó el funcionario.“Teníamos una población a la que se le había asignado la vacuna Sinopharm y como está comprobado que la inmunidad tiene una durabilidad que no supera los 3 a 4 meses, para completar los esquemas de Sinopharm se requirió una tercera dosis. Hoy esta cuarta inoculación viene a completar el esquema del resto de las vacunas”, argumentó . Asimismo, Prieto explicó que estas cuartas dosis están destinadas, “por un lado, a los inmunocomprometidos y, por el otro, a las personas de más de 50 años que han sido inoculada con Sinopharm. Esa población objetivo que tenemos hoy es prioritaria y recibirá la cuarta dosis, que no está destinada en este momento a la población en general. Esto es algo que se está discutiendo a nivel mundial”.

“La cuarta vacuna está disponible -para esta población- en todos los vacunatorios y serán convocados mediante el turno asignado o bien, pueden ingresar, como en las situaciones anteriores, a la página web en la cual se inscribieron donde verán si su turno está disponible o no”, continuó. Seguidamente, el secretario de Salud provincial recordó que la provincia se enmarca en el “Plan Federal de Vacunación a nivel nacional y estamos siguiendo esos lineamientos. Hemos cumplido con el objetivo de completar esquemas, en colocar el refuerzo de esta tercera dosis y hoy esto que llamamos el cuarto pinchazo para completar el esquema de Sinopharm”.



CUIDADOS Y CONTINUIDAD

DE LA VACUNACIÓN

Además, remarcó que, en los otros casos, es decir para recibir primeras, segundas y terceras dosis, está abierta la posibilidad de vacunación libre a personas mayores de 18 años. La turnera organiza a las personas para que no se aglomere y tengamos este espacio de aplicación. Por ello continúan llegando los turnos de acuerdo a las fechas de aplicación. “Tenemos que llegar a un otoño invierno con la mayor cantidad de refuerzo colocado para esta población objetivo”, explicó Prieto. Y concluyó: “La ventilación sigue siendo un factor clave en la prevención junto a la utilización del barbijo y el lavado de manos”.



8 CASOS Y UNA MUERTE

Mientras tanto, la Coordinación Epidemiológica de la Región 2 de Salud comunicó anoche 8 nuevos casos de coronavirus en Rafaela, que suma 24.781 desde el inicio de la pandemia. Al día de la fecha, son 70 los activos y 117 los aislados, mientras que los recuperados ya son 24.367. En tanto, la mala noticia del día tiene que ver con el fallecimiento de una persona de 100 años con residencia en nuestra ciudad, aunque no se encontraba internada en el Hospital "Jaime Ferré". Hacía más de 2 semanas que no se reportaban muertes en nuestro medio, que ahora registra 344 decesos de ciudadanos rafaelinos. Por contrapartida, y después de varios días, la buena noticia es que ya no se registran pacientes Covid-19 internados en el nosocomio local.

Por su parte, a nivel provincial, el Ministerio de Salud confirmó otros 1.102 contagios de Covid-19 en el territorio santafesino, que acumula 731.677. Además, en las últimas 24 horas fallecieron 12 personas con Covid en la "Bota", que registra 9.030 víctimas fatales. Rosario reportó 409 positivos y la ciudad de Santa Fe 26, entre las más afectadas. Son 8.866 los santafesinos que se encuentran cursando la enfermedad y 713.781 los recuperados, y de acuerdo al Monitor Público de Vacunación, el total de dosis administradas en la provincia de Santa Fe es de 7.656.352, de los cuales 3.190.213 personas recibieron una dosis, 2.969.991 las dos y 1.470.970 las tres.

Por último, el Ministerio de Salud de la Nación informó ayer que las distintas jurisdicciones de todo el país confirmaron 142 muertes y 9.219 contagios de Covid-19. De acuerdo con el último parte oficial, el total de casos de coronavirus registrados en la Argentina desde el inicio de la pandemia se elevó a 8.921.536, mientras que el de víctimas fatales suma ahora 126.531. Al día de hoy son 89.827 los infectados, en tanto el número de recuperados asciende a 8.705.178. En las últimas 24 horas se realizaron 56.423 testeos, por lo que ya totalizan 34.379.641 desde marzo de 2020. La cantidad de personas internadas con coronavirus en UTI era de 1.076. El mayor número de contagios fue reportado por la provincia de Buenos Aires, 4.273 casos, por lo que ya totaliza 3.487.574 desde la llegada del virus al país.