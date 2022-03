Este viernes se inicia el ciclo lectivo 2022

En medio del conflicto docente por la discusión paritaria entre maestros y el gobierno santafesino, este viernes comienzan las clases en lo que será el primer día del ciclo lectivo 2022 la mayoría de las escuelas públicas, no sólo en Rafaela, sino también en el resto de la provincia. Luego de los sistemas de burbujas utilizados durante gran parte del año pasado, el protocolo fue actualizado por los ministerios de Salud y Educación y habrá "presencialidad plena y cuidada" en las aulas.

Cabe señalar que el regreso de los chicos a la escuela se vio postergado por la doble jornada de paro, resuelto por los gremios docentes, tal como viene sucediendo en los últimos años. La fecha estipulada para el inicio de clases era el pasado 2 de marzo, fecha en la que a pesar de la resolución gremial del paro varias escuelas privadas, de la ciudad y del territorio, iniciaron de igual forma el ciclo lectivo, no acatando la medida de fuerza.



NUEVA REUNION

En tanto, en el mismo día de la vuelta a clases, el gobierno provincial convocó a los gremios docentes para este viernes, a las 12, para acercar posiciones en la discusión paritaria. La intención es volver a las negociaciones a través de una mesa técnica en la que provincia pueda escuchar reclamos y pretensiones puntuales con el objetivo de afinar el lápiz y ensayar otra propuesta de suba salarial al 41,7% (si se le suma el Fonid llega al 42,8%) en cuatro tramos ya propuesto para volver a clases. El motivo de la diferencia por parte del gobierno santafesino radicó en que el año pasado, los maestros de la provincia habían recuperado salario y no hubo un desfasaje marcado entre la inflación y el acuerdo salarial, con lo cual se interpretó que éste 5 por ciento de diferencia, estaba ya consagrado en 2021.

"Ahora, lo que estamos haciendo en repasar la iniciativa original que habíamos hecho a los sindicatos con el fin de pulir e introducir cambios superadores y también en base a lo que los propios referentes gremiales nos puedan indicar en este nuevo encuentro", señaló Pusineri a La Capital, para enfatizar: "De acuerdo a lo que uno percibía; los gremios están planteando ir a la propuesta nacional que se ubica en torno al 45% y que eso estábamos analizando".

Desde la parte gremial, la secretaria general de Amsafé Sonia Alesso manifestó: “Pedimos desde principios de febrero que nos convoquen a discutir. La primera paritaria nacional fue el 3 de febrero. En Santa Fe tuvimos dos reuniones. Esto habla a las claras del problema que estamos teniendo y por qué se generan estas cosas. La convocatoria fue el día 22, a tres días hábiles de que empezaran las clases”. Por su parte, la ministra de Educación de la provincia Adriana Cantero sostuvo que “si había una discrepancia con la propuesta se podía haber seguido conversando sin paro y sin afectar a los chicos en su derecho a estar en la escuela, como de hecho han hecho los otros gremios estatales y otros gremios docentes en otras provincias”, opinó. De todos modos, en las asambleas de la semana pasada tanto los maestros de escuela pública nucleados en Amsafé que participaron de la votación, como los profesores de las privadas de Sadop rechazaron masivamente la iniciativa y lanzaron un plan de lucha, que hasta el momento se cumplió con 48 horas de huelga y prevé otras 48 horas para martes y miércoles de la semana que viene.



PROFUNDO MALESTAR

Ante el comienzo del ciclo lectivo del nivel secundario en la provincia de Santa Fe, donde la tan mentada calidad educativa está más ligada a garantizar mayor cantidad de días que construir colectivamente una educación inclusiva, solidaria, profundamente democrática y emancipadora, AMSAFE expresó, a través de un largo comunicado, su preocupación ante la incertidumbre, compartiendo el malestar que estas políticas educativas generan en la docencia santafesina. Todo proceso de transformación, como el que la pandemia nos “exigió”, debe contar con la participación plena y pertinente de todas y todos los involucrados en la comunidad educativa, y no a través de medidas unilaterales y comunicadas por circulares confusas que llegan a destiempo a las escuelas, impactando fuertemente en las organizaciones escolares.