Clausuraron una obra

A partir de lo determinado por el Juzgado de Faltas Nº 3, personal de Protección Vial y Comunitaria procedió a la clausura preventiva y paralización de una obra en construcción ya que la misma no posee el permiso municipal correspondiente.La resolución se produjo como resultado de distintas inspecciones e intimaciones realizadas al propietario quien inició la obra, sin autorización, en Ripamonti, entre Italia y España. En consecuencia, al no contar con las evaluaciones técnicas que habiliten la realización de los trabajos, el juez de Faltas, Rubén Pavetti, concluyó que las labores no pueden avanzar en el sitio ya se ponen en riesgo la salud física y bienes materiales de quienes habitan el sector como también de quienes lo transitan.