Canal Encuentro celebra sus 15 años

Canal Encuentro celebrará sus 15 años de existencia este sábado con una programación especial que incluye el estreno de las producciones “Nos vemos en Encuentro. 15 años de TV educativa” a las 21, “15 años.15 series” a las 21.30 y la serie “Pequeños grandes momentos”, que irá intercalada en la programación del día.

Cada propuesta recoge el testimonio de personalidades de la vida cultural, educativa y política, y busca poner en valor la memoria audiovisual del canal.

“El lanzamiento de la programación va a ser en abril pero como la efeméride de canal Encuentro es en marzo vamos a tener un mes de celebración y contenidos específicos. Vamos a revisitar, desde el presente, programas que fueron íconos de la señal”, expresó la gerenta general de Contenidos Públicos S.E., Jésica Tritten, en un encuentro con periodistas que se llevó a cabo hoy en las instalaciones del canal ubicado en la exESMA.

“Cuando nació el canal no existía YouTube, no existía Facebook, claramente fue en otro contexto, pero hubo una voluntad enorme de discutir desde los medios de comunicación una televisión educativa”, contó Tritten.

En ese proceso de creación, explicó, hubo mucha investigación previa de “todos los modelos ideales” y luego, en 2007, se lanzó la señal “en un momento donde aún regía la ley de radiodifusión de la dictadura, no teníamos soberanía espacial y no teníamos un Arsat donde hoy están alojadas las señales, entonces estos 15 años nos permiten reflexionar acerca de estas cuestiones”.

En cuanto al balance de la historia de Encuentro, la funcionaria, que estuvo acompañada de la directora del canal Cecilia Flachsland y del productor general Bernabé Demozzi, manifestó: “Cuando en 2017 se rompió el vínculo de los canales con el sistema educativo se perdió la parte más rica. En estos 15 años hubo muchas luces y sombras, más luces que sombras”.

Luego de estos años de pandemia, en los que resaltó que el rol de canal Encuentro y Pakapaka fue clave no solo para las escuelas argentinas sino para todas las de la región, Tritten adelantó que se van a estrenar en abril 27 series y otras tantas en la segunda mitad del año, además de las adquisiciones internacionales.

“Argentina tiene desde hace 15 años una televisión educativa que es una de las mejores del mundo”, concluyó la funcionaria.

El día del aniversario se emitirá “Nos vemos en Encuentro. 15 años de TV educativa”, una serie documental donde se muestra cómo la programación del canal fue espejo de las transformaciones que vivió el país en los últimos 15 años, y para ello se realiza una intervención coral y plural en la que personalidades y protagonistas de la historia de la señal durante este período dialogan, instalan preguntas, buscan y construyen respuestas.

En tanto, “15 años.15 series” recorre algunas de las series icónicas que acompañaron a la señal y conformaron su identidad educativa y federal.

Darío Sztajnszrajber, Bruno Stagnaro, Diego Golombek, Ana Cacopardo, Chango Spasiuk, Juan Sasturain, Osqui Guzmán, Lalo Mir y Felipe Pigna son algunas de las figuras que serán parte de esta serie documental.

Por su parte, en “Pequeños grandes momentos”, una serie de seis capítulos de cinco minutos de duración que irá intercalada durante la programación, se reflejan momentos trascendentes de la señal, figuras históricas, acontecimientos y artistas que pasaron por su pantalla.

Además, se presentarán nuevos formatos y temáticas dentro de la programación, como los ciclos “Identidad Marrón”, “Cartografía feminista”, “Los discos que nos cambiaron”, “Impulso sonoro”, “Quereme trans”, “Maite y les otres”, y “La luz de Lestido”, entre otros.

En cuanto a los contenidos educativos habrá micros de matemática, lengua, geografía, ambiente, educación sexual integral y consumos problemáticos y adquisiciones como “Secretos ancestrales”, “Habitar”, producciones de la BBC sobre naturaleza e historia, películas argentinas y latinoamericanas.

Florencia de la V, Gisela Busaniche, Lalo Mir, Ana Cacopardo, Identidad Marrón, Florencia de la V, Maite Lanata, Rita Cortese, Tomás Balmaceda, Lula Bertoldi y Darío Sztajnszrajber estarán al frente de los ciclos y a lo largo del año se sumarán figuras como Pedro Saborido, Julieta Ortega, Gabriela Borrelli, Inés Estévez, Daniel Hendler, Javier Trímboli, María Pía López y Mariano Dorr.

Por último, se presentó la revista digital “Razón Plebeya. Pensar lo público”, que ya está disponible e incluye notas, entrevistas y ensayos sobre comunicación, redes, educación, cultura, política y medios públicos.

“El Estado también piensa, si querés garantizar derechos a tu población que sigue teniendo un gran porcentaje de pobreza, te preguntás qué es lo mejor que puedo hacer. La revista busca poner en palabras esas discusiones y también no dejar en manos exclusivamente de algunos académicos el pensamiento sobre lo que significa hacer medios públicos en Argentina”, concluyó la directora del canal. TÉLAM