"No sirven para nada", dijo la diputada Amalia Granata

BUENOS AIRES, 4 (NA). - La diputada nacional Amalia Granata apuntó duro contra Elizabeth Gómez Alcorta por sus dichos sobre la violación en Palermo y sostuvo que "Hay que cerrar el Ministerio de la Mujer y el INADI", al considerar que "no sirven para nada"."Esas mujeres como Gómez Alcorta dicen pavadas para distraernos y sacar el enfoque de su incapacidad de manejar su Ministerio que es un gasto para el Estado, solamente un gasto y ninguna solución", sostuvo.Granata agregó: "La situación de la mujer es cada vez más compleja y no lo digo por esta situación que se dio en las últimas horas. El Ministerio de la Mujer es un gasto que no sirve para nada. Lo usan para mantener a la militancia y solo para eso".Al respecto, recordó: "Estuve en contra cuando se creó un Ministerio igual en mi provincia, en Santa Fe, porque es un gasto innecesario, creado para mantener militancia con cargos, ñoquis, simple como eso"."En Santa Fe se creó el año pasado, y yo presenté un pedido para saber de dónde sacaron la plata para mantenerlo, porque fue creado luego del Presupuesto. Hay 127 cargos en el Ministerio y quieren agregar 30 cargos más", se quejó Granata.Al volver a cuestionar a Gómez Alcorta, dijo que "cuando habla de que son víctimas de la sociedad, estos chicos fueron criados durante los gobiernos kirchneristas ¿Quiénes gobernaron durante todos esos años? Háganse cargo de algo"."Si mañana me violan a mí, estas mujeres no van decir nada porque yo pienso diferente. No es un Ministerio para todas, es para la militancia", finalizó.