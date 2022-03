Quiso asesinar a expareja, falló y se mató de un tiro

La ciudad de San Jorge, en el vecino Departamento San Martín, no sale de su asombro: en cuestión de pocas horas un vecino intentó cometer el femicidio de su expareja, y luego de fallar en el intento escapó hacia zona rural.

El desenlace no podría haber sido peor: el hombre fue hallado a metros de su auto en un camino rural conocido como el lindero al "Cementerio Viejo", con un disparo en la cabeza, presuntamente autoejecutado por él mismo según indicaban las primeras observaciones en el lugar del hecho.

Horas más tarde la identidad del suicida fue confirmada por el fiscal Dr. Carlos Zoppegni, de la Unidad Fiscal N° 150 San Jorge, que interviene en el hecho.



CRONICA DE UN

ARREBATO PASIONAL

La fría crónica dice que eran cerca de las 6.30 de la mañana cuando la mujer identificada como "Amelia" partió a trabajar como siempre lo hace durante los ciclos lectivos en la escuela donde se desempeña regularmente.

Al llegar a calle Mitre, entre San Juan y Mendoza de San Jorge, fue sorprendida por su expareja, un hombre que la esperaba a bordo de un Fiat Adventure de color rojo y que fue identificado como Jorge Esteban Fretes.

De acuerdo a los vecinos fueron como mínimo tres los disparos que se escucharon. El peor de todos fue el que recibió en la región cercana al corazón de "Amelia", en su caja torácica; aunque también resultó lesionada en la espalda y en un brazo.

La mujer cayó a la vereda viva. Las balas en esa instancia no pudieron con su vida. Ante esta escena, el autor de los disparos se subió al Fiat rojo y se dio a la fuga a toda velocidad, quizás sin una comprensión completa y cabal de lo que acababa de hacer.

De inmediato, al ver los vecinos el dantesco episodio acudieron en auxilio de la mujer que había quedado tendida en la vereda. Pidieron una ambulancia de SIES 107, cuyo personal al llegar practicó las labores de asistencia inmediata considerando el cuadro de gravedad que presentaba la víctima.



EL CUADRO DE

LA MUJER

"Amelia" primero fue atendida en el SAMCo de San Jorge, pero debido a la gravedad de su estado fue urgentemente trasladada al hospital de mayor complejidad "José María Cullen" en la capital de nuestra provincia.

Desde este hospital informaron que "Amelia" se encontraba ayer "con un respirador en las primeras medidas de reanimación hemodinámica" y a las 14.40 entró al quirófano.



BUSCANDO AL TIRADOR

CON FINAL INESPERADO

Así las cosas, el personal policial de la Comisaría 2a. de San Jorge puso en marcha un operativo para encontrar al agresor en este hecho.

Primero buscaron en la zona urbana y luego, el operativo fue trasladado a la zona rural, con todo el personal disponible de la Unidad Regional XVIII con asiento en Sastre.

El hombre, en su huida fue desprolijo y había dejado rastros. El primero que siguieron los pesquisas fueron audios de Whatsapp en su teléfono celular. De allí se supo que Jorge Esteban Fretes había escapado en auto por caminos rurales.

Horas después Jorge Fretes fue encontrado sin vida, a metros de su auto Fiat color rojo, en la zona rural de San Jorge.

Todas las fuentes policiales y de la Unidad Fiscal N° 150 San Jorge -a cargo del Dr. Carlos Zoppegni- confirmaron que el cadáver era el del agresor buscado. La causa de su muerte fue un disparo en la cabeza. Tanto el arma como el cuerpo estaban ocultos entre las malezas muy cerca del automóvil, en un camino que los locales identifican como lindero al "Cementerio Viejo de San Jorge".

Trabajó en el lugar, además del personal policial mencionado de la Comisaría 2a. de San Jorge y policía de Sastre, peritos de Policía Científica de esa Unidad Regional con jurisdicción en el lugar de los sucesos.