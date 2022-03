La Copa Centenario se pone en marcha con dos partidos

Se abre el telón para la temporada liguista. No es un año más, este 2022 es sin dudas muy especial por tratarse del correspondiente al Centenario de la Liga Rafaelina de Fútbol y por ello el comienzo es con un torneo donde estará en juego un trofeo alusivo a tan grato acontecimiento. El ganador del certamen que aglutinará en fases por eliminación a los clubes de Primera A y Primera B, se llevará la deseada Copa del Centenario.

En esta apertura habrá dos adelantos hoy viernes. Argentino Quilmes, el último campeón absoluto de LRF, visitará a Moreno de Lehmann (a las 20 en categoría 2010 y a las 21 primera división), mientras que Juventud Unida de Villa San José recibirá a 9 de Julio (a las 21 el encuentro de la categoría infantil, y a las 22 horas primera división).

El sábado seguirá la actividad con cuatro partidos más: 17.00 hs.– Deportivo Josefina vs Atlético de Rafaela– Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo– Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana– San Isidro de Egusquiza vs. Deportivo Tacural.

Quedando para el domingo 6 el resto de la programación: Belgrano de San Antonio - Libertad de Sunchales; Zenón Pereyra vs. Deportivo Ramona; Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente; Libertad de Estación Clucellas vs. Florida de Clucellas; Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao; Sportivo Roca vs. Unión de Sunchales; Independiente de Ataliva vs. Sportivo Norte, San Martín de Angélica vs. Ben Hur; Sportivo Santa Clara vs. Independiente San Cristóbal; Deportivo Bella Italia vs. Argentino de Vila; La Hidráulica vs. Ferro. El cierre será el miércoles 9 con Tiro Federal de Moisés Ville vs. Atlético María Juana.



SE SORTEO EL APERTURA

Después de la 1ª fase de la Copa Centenario de Liga Rafaelina de Fútbol, comenzará a jugarse el Torneo Apertura 2022, tanto en Primera División como en el ascenso liguista, y en tal sentido el miércoles se sortearon los fixtures. La novedad para esta nueva temporada es que el torneo Apertura de la máxima categoría estará dividida en dos zonas de 9 equipos cada una y van a jugar todos contra todos, con una fecha interzonal.

La Primera B se divide en Zona Norte y Zona Sur. La fecha de inicio está prevista para el domingo 20 de marzo para la Primera A y Primera B, teniendo en cuenta que siempre habrá partidos adelantados.

La primera fecha del torneo de Primera A tendrá estos partidos: Ben Hur vs. Argentino de Vila; Brown de San Vicente vs. Atlético de Rafaela; Dep. Aldao vs. Dep. Tacural; Dep. Ramona vs. Peñarol (Zona A); Libertad vs. Atlético María Juana; Quilmes vs. Sp. Norte; Talleres de María Juana vs. Unión de Sunchales; Florida de Clucellas vs. Bochófilo Bochazo (Zona B). El interzonal será 9 de Julio vs. Ferro.

En la Primera B Zona Norte, la primera fecha tendrá estos encuentros: Tiro Federal de Moisés Ville vs. Independiente de Ataliva; Dep. Bella Italia vs. Argentino de Humberto; Moreno de Lehmann vs. Belgrano de San Antonio; San Isidro de Egusquiza vs. Sp. Roca, quedando libre Independiente de San Cristóbal.

En cuanto a la Zona Sur, así arrancarán el Apertura: Dep. Susana vs. Atlético Esmeralda; San Martín de Angélica vs. Zenón Pereyra F.C.; Libertad de Estación Clucellas vs. Juventud de Villa San José; Defensores de Frontera vs. Sp. Santa Clara y Dep. Josefina vs. La Hidráulica.