Sebastián Báez abre el match de Copa Davis

(La Opinión en la Copa Davis: Sergio Boschetto). - Ayer fue lo protocolar en el imponente Hotel Marriot (Ex Panamericano), el sorteo de los partidos, la fotos protocolares y el contacto, bien controlado, con la prensa.

Día D: La Catedral del Tenis Argentino, la cancha central Guillermo Vilas será nuevamente escenario de un match de Copa Davis, otra vez se verán las caras argentinos y checos, de local fue en marzo del 2005 con David Nalbandian y Guillermo Coria (hoy Capitán) como los abanderados, aquella vez fue contundente el resultado: 5-0 para el equipo capitaneado por Luli Mancini.

Dijo el capitán argentino: "El destino quiso que varios años después vuelva a sentir las mismas emociones fuertes que sentí en esa serie". Otro dato, incluso más curioso: aquel festejo fue el único de la Argentina ante los checos en toda la historia -perdió en 1980, 1987, 2009, 2012 y 2013-.



Serie complicada: Si bien Argentina tiene al Peque, hoy 14 del mundo, también es una incógnita como responderá Sebastián Báez, ante la presión del debut y de jugar ante su público. Si no fuera Báez tendría que jugar Federico Coria, el hermano de Guillermo.

Los checos, si bien van a jugar este match con jugadores que no están dentro de los 100 primeros en el ranking ATP, a excepción de Jiri Lhehecka (94), que viene de tener gran semana en Amsterdam, a priori serán un duro escollo. Lo han demostrado en anteriores presentaciones.

El que salga airoso de este compromiso, se habrá ganado el derecho de estar en semifinales, hoy todavía sin definición de sede.



El programa para hoy: -12 hs. Sebastian Báez vs. Jiri Lehecka - a continuación, Diego Schwartzman vs. Tomas Machac.

Programa para mañana: -11 hs. Dobles: Zeballos/González vs. Kolar/Kopriva - a continuación, Diego Schwartzman vs. Jiri Lehecka -a continuación, Sebastián Báez vs. Tomas Macha.

Es importante tener en cuenta que los capitanes pueden cambiar lo jugadores, un tiempo de cada partido.



Autoridades presentes en el sorteo: Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis; Katerina Kramperova, secretaria de la Asociación de Tenis de la República Checa; y el árbitro general de la serie el francés Jean-Patrick Reydellet.

El tiempo, un tema que preocupa: según el pronóstico, tanto hoy como mañana, en la ciudad de Buenos Aries podría haber precipitaciones, durante gran parte de la jornada.