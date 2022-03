Spinelli llegó al país y contó sobre su odisea

BUENOS AIRES, 4 (NA). - El delantero Claudio Spinelli arribó a la Argentina tras su odisea para salir de Ucrania en medio del ataque de Rusia, en lo que fue "el desafío más grande" de su vida, y relató cómo fue su dramático escape de aquel país.

"Estoy muy feliz de estar en mi país otra vez, después de todo lo que pasé. La verdad que fueron muchas cosas, todavía no caigo", señaló Spinelli en declaraciones a la prensa. Tanto el delantero como Francisco Di Franco, jugadores de la liga de Ucrania, fueron evacuados el viernes último del país por medio de gestiones diplomáticas. "Cuando pasé la frontera de Polonia no lo podía creer. Le contaba a mi papá que este fue el desafío más grande de mi vida. Tengo suerte de estar acá, mucha gente no lo pudo hacer y no lo va a poder hacer", señaló.

En diálogo con TyC Sports, además, manifestó: "Nadie imaginó esta locura. No es humano lo que está haciendo este hombre (en referencia a Vladimir Putin, presidente de Rusia), no hay que aprobarlo". "Un camión se me tiró encima, toda la gente estaba amontonada y trataba de pasar a los nenes por arriba del alambrado. Cuando arranqué me pisó un auto, yo tenía dos valijas, ahí perdí una. Eran 25 kilómetros, los primeros cinco con la combi, hice diez arrastrando la valija...", contó el atacante.

A su vez, continuó: "Yo tenía miedo de que me pase algo y que me explote algo en las piernas, algo al físico. Me pasaban los aviones de guerra por arriba de la cabeza".

En cuanto a su futuro, respondió: "Lo tengo que hablar con mi gente, con mi grupo de trabajo. Después de este desafío tan grande que viví, si no aprendo y bajo los brazos, no sería agradecido con la vida. Estoy muy bien preparado para lo que viene. Hoy quiero ver a mi familia, abrazarla y descansar. Ya mañana ver cómo sigue mi carrera". "Aprendí que se puede resistir siempre. Fue una lucha muy grande con mi cabeza, yo decía Dios me ayuda. Con los días reflexiono, aprendí a resistir. Si vos resistís no hay que pensar", cerró Spinelli.