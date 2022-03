El Turismo Pista en Entre Ríos

El circuito de Concepción del Uruguay es escenario este fin de semana de la segunda fecha del Campeonato 2022 del Turismo Pista. Desde hoy viernes comenzarán las tandas de entrenamientos y primera de clasificación para las tres clases en el trazado de 4.279 metros.

Como viene sucediendo desde las anteriores temporadas, la categoría registra un alto número de participantes, y en la pista entrerriana no será la excepción al contar con 148 inscriptos.

La Clase 3 tiene previsto la presencia de 50 coches, la Clase 2 contará con 44 unidades, mientras que la división menor se presentan 54 unidades.

Recordemos que en la Clase intermedia estará la habitual nutrida participación de pilotos de nuestra ciudad y zona. Están inscriptos Máximo Gauchat (VW Up, quinto en la primera fecha); Maximiliano Andreis (VW Up); José Luis Costamagna (VW Up); Ricardo Saracco (VW Up); y Cristian Vaira (VW Up).

En cuanto a horarios, a partir de la hora 10.30 serán los entrenamientos, y posteriormente, a las 15.45 horas, se realizará la primera sesión clasificatoria de las tres clases. Concretamente para la Clase 2 será entre las 16.35 y 17.15.

El sábado por la mañana se desarrollarán las segundas tandas de clasificación, y a la tarde las series. Las correspondientes a la Clase 2 se disputarán a las 13.30, 14 y 14.30. El domingo, la final será a las 11.05 a 15 vueltas o máximo de 30 minutos.