El mensaje de Castellano al Concejo tuvo voces a favor y críticas

Como es costumbre luego de cada apertura de año legislativo el discurso del Intendente recoge impresiones favorables de los ediles oficialistas y quejas de la bancada opositora, aunque, en esta oportunidad, algunos opositores no tuvieron inconvenientes en calificarlo como mesurado y positivo

El concejal justicialista Juan Senn señaló que “fue un mensaje esperanzador y positivo para estos momentos que vivimos con ejes fundamentales a trabajar como la seguridad, la salud, ambiente, mucho de educación con este anuncio de dos escuelas, una en el norte y otra en el sur de la ciudad y la posibilidad de otra en el sector sudoeste. También el anuncio del nuevo plan de pavimentación de 150 cuadras y otros proyectos que nos llevan a la Rafaela del 100% de cuadras asfaltadas, de cloacas, con gas. Vamos camino a eso y confiamos en este modelo de gestión para conseguirlo”.

Del lado opositor, el demócrata progresista Lisandro Mársico apuntó que “fue un gran repaso sobre la cantidad de obras públicas que están llegando a Rafaela, y esto hay que reconocerlo y decirlo, de los otros niveles del Estado y de lo que aportamos los rafaelinos con nuestras contribuciones para que la ciudad se desarrolle y pueda tener un crecimiento como lo está teniendo ahora. También debo reconocer que fue un discurso mesurado. Lo había escuchado al Intendente en algunas declaraciones desafortunadas hacia el Gobierno (provincial) anterior por el tema seguridad y lo de hoy fue un discurso diferente”.

En la misma dirección, Ceferino Mondino, de Juntos por el Cambio, lo consideró “un discurso positivo” por entender que “no queda otra que trabajar en equipo, en conjunto, pero, obviamente, nosotros tenemos miradas distintas y lo bueno es entrelazarlas para llevar a un mejor destino a Rafaela. El discurso es alentador”.

Pero no todos tuvieron el mismo enfoque, y para el radical Leonardo Viotti, “es costumbre que el Intendente Castellano realiza una reseña de las cosas que considera positivas de su gestión. Pero hemos escuchado anuncios que ya lo hizo en otras oportunidades, repetidos, de obras y acciones que no llegan como por ejemplo las 22 hectáreas de terreno industrial en una asociación público-privada, que hace desde el 2019 que se viene prometiendo. Las escuelas para el sur de la ciudad donde tenemos un terreno donado y aceptado por el Concejo municipal hace tres años y todavía no están los fondos para construirla siendo muy necesaria”



UNA MINI-ROSARIO

Donde no hubo discordancia en Juntos por el Cambio fue en la cuestión de la inseguridad a partir de hechos preocupantes que vienen soportando en algunos sectores de la ciudad, donde las balaceras se han convertido en moneda corriente.

“Lo que hoy nos preocupa a todos los rafaelinos - comentó Mondino- es el tema de la inseguridad, y el Sr. Intendente lo reconoce como uno de los problemas más importantes. La reflexión es que hoy cuenta con los elementos necesarios al tener un gobierno provincial y otro nacional de su mismo signo político y cuenta con móviles, con personal como lo ha enumerado y otros recursos así que evidentemente lo que hay que mejorar es la gestión. La gestión de las personas, el armado de los equipos de trabajo, la coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad tanto local como provincial y nacional tienen que trabajar en forma conjunta porque no nos queremos acostumbrar a la Rafaela de las balas, que sea normal que haya tiroteos. No estamos acostumbrados, no queremos vivir las problemáticas de las ciudades grandes”.

En igual sentido se pronunció, Viotti para quien ”lo principal pasa por la inseguridad y me habría gustado escuchar un reclamo más fuerte hacia los otros niveles de Gobierno como lo hacía cuando a nivel provincial y nacional había partidos políticos diferentes a su espacio. Hoy, el intendente ya no reclama de la misma manera que lo hacía antes, no lo vemos con la carpetita atrás del gobernador como cuando eran de otro signo político. Ni siquiera reclama por la limitación de recursos que tiene la policía federal por la falta de personal, móviles y recursos y no dijo nada. La Gendarmería también está muy limitada en su accionar. A nivel provincial los resultados no llegan, hay acciones aisladas, pero no se ven resultados.

Rafaela hoy se está convirtiendo en una mini-Rosario por las situaciones que se están registrando. El propio intendente reconoció las balaceras ligadas a las bandas narcos que avanzan en la ciudad, pero no vemos un compromiso fuerte como el que debería tener un intendente que está viendo como su ciudad es invadida por bandas narcos y están transformando a los barrios en cada vez más inhabitables. Basta recorrer los barrios para observar que cada vez hay más kiosquitos y los mismos vecinos te los señalan” .

En cambio Mársico tuvo una apreciación más conciliadora y habló de "sostener el diálogo para unificar a las fuerzas políticas en pos de la prevención del delito, que es lo que podemos hacer desde Rafaela. En esto creo que a diferencia de otros años en los que Castellano parecía mirar y gobernar con el espejo retrovisor en materia de seguridad, hoy apuesta al diálogo con la oposición en esta cuestión, en la que se pueden tener distintas visiones pero si nosotros, que somos los responsables de la prevención, no mancomunamos esfuerzos nos va a ir mal. Por este lado celebró el discurso del Intendente porque ha sido componedor y de apostar a trabajar todos juntos para vencer este flagelo que nos tiene tan mal”.



NUNCA ALCANZA

Del lado del oficialismo, Senn reconoció que “en estas últimas semanas ha recrudecido” y habló de la necesidad de “un trabajo articulado con todos los poderes, incluso el judicial para que pueda actuar y dejar detenido a los delincuentes''. No puede ser que sean siempre los mismos los que reinciden”.

En defensa de las intervenciones y acciones que la gestión municipal lleva adelante para combatir la inseguridad, el justicialista puso de relieve el programa “Ojos en Alerta”, con “12 mil vecinos y vecinas que ya tienen esa herramienta en su teléfono y pueden denunciar cualquier robo o hecho sospechoso que estén viendo para que las fuerzas de seguridad puedan actuar lo antes posible”.

También remarcó La incorporación de 100 cámaras más en la ciudad para poder llegar a 400 más la que sume la parte privada para trabajar en la prevención viene a dar respuesta a la inseguridad”

Brenda Vimo sumó su apoyó a las iniciativas del gobierno municipal en materia de seguridad y sostuvo que “son muchas las herramientas se han agregado al tema de la seguridad para prevenir, pero nunca alcanzan. Estamos atravesando momentos bastantes complejos, que son de difícil resolución, que necesitan soluciones complejas y a largo plazo. Hay proyectos que están en marcha, pero, en el mientras tanto, uno como ciudadano se pone ansioso y es totalmente entendible. La solución va a llegar con el tiempo. Esto viene desmadrado desde hace mucho tiempo y todos debemos comprometernos”.