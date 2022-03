Soltermam espera que Castellano "apunte a la obra pública y al empleo”

A pocas horas de la apertura del periodo de sesiones ordinarias en la ciudad, en donde el intendente Luis Castellano brindará el tradicional mensaje a los concejales y autoridades presentes en el recinto, la concejal del PJ, Valeria Soltermam, conversó sobre sus expectativas y agenda de temas: “Este jueves comienza el año legislativo, más allá de que tuvimos una sesión extraordinaria. Esperamos escuchar al intendente Luis Castellanos que también va a delinear el norte de su gestión en este 2022, donde espero yo particularmente que la obra pública siga siendo el norte de esta gestión cómo sucedió durante la pandemia, porque las obras siguieron activas y no se detuvieron, donde todos los rafaelinos y todas las rafaelinas fueron atendidas en el hospital Dr. Jaime Ferré y paralelamente llegaron a la ciudad obras faraónicas que hace mucho tiempo venimos militando y que hoy por hoy se están concretando”.

Soltermam, dijo que espera que en esta apertura de sesiones también se hable de programas de empleo, “en estos primeros meses del año más de 30 jóvenes ingresaron a empresas de nuestra ciudad, con lo cual queda demostrado que hay que acompañar esa reactivación económica que se está dando a nivel local, provincial y nacional; también lo podemos hacer nosotros desde aquí desde el recinto, desde el Concejo, desde este Poder Legislativo y por supuesto seguir apostando a la contención social como lo viene haciendo la gestión de Luis Castellano en todos estos años”.

La edil remarcó que hay que “seguir apostando a lo sanitario, seguir invirtiendo en la cuestión de salud, teniendo en cuenta que vamos a inaugurar próximamente un ala del edificio del nuevo Hospital, ahí también vamos a tener que empezar a pensar que va a suceder con el viejo edificio del Jaime Ferré, para que lo vamos a utilizar”.

La concejal habló además de la cercanía con la gente y expresó: “Hay que seguir llevándole los servicios a la gente a los barrios, no solo en materia de salud con los Centros de Atención Primaria, sino también con el deporte, con espacios recreativos. Hay muchas expectativas para la apertura de sesiones”.

En torno a lo que espera escuchar en el discurso del intendente Luis Castellano, Soltermam manifestó que “espero que los lineamientos apunten a seguir trabajando como hasta ahora, hay que fortalecer algunos espacios, pero me parece que es una gestión que la gente valora mucho, la reconoce. Me ha pasado en campaña ser muy bien recibida justamente porque la gente se identifica con el la forma de trabajar que tiene el intendente. Como dije, espero que se siga apostando a la obra pública, al empleo, que en definitiva es lo que la gente demandó durante la campaña y la pandemia y que ahora con otro escenario hay que aprovecharlo. Se están dando muchas cosas en la ciudad, están llegando muchas cosas a Rafaela y hay que acompañar también desde aquí, siendo responsables también en el recinto”.



SIN PRESUPUESTO

PROVINCIAL Y NACIONAL

“Lo hemos dicho en la sesión extraordinaria de hace pocos días, no tenemos presupuesto en la provincia, no tenemos presupuesto en la nación, por eso también siempre le pedimos a la oposición responsabilidad a la hora de legislar, porque es una herramienta fundamental para proyectar un nuevo año”.



EXPECTATIVA PERSONAL

Acerca de las expectativas que tiene en lo personal en este primer año de mandato como concejal oficialista, Soltermam respondió que “la verdad que estoy muy contenta, la gente me está recibiendo muy bien. Yo estuve recorriendo los barrios durante estos meses, encontrándome con los vecinos. Eso lo habíamos planteado en campaña, sacar el Concejo del sexto piso y llevarlo a los barrios y lo estuve haciendo. Hay que estar, porque es ahí donde uno conoce el día a día, la realidad de lo que le sucede a nuestra gente y puede venir aquí a defender esos proyectos que te plantea la gente en definitiva, y que tienen que ver con una mejor calidad de vida para el rafaelino y la rafaelina. Uno va a estar acompañando los reclamos particularmente de las mujeres, que son las más afectadas por la desocupación y que necesitan de primeras oportunidades laborales. La idea es poder trabajar específicamente en esos temas”, concluyó.