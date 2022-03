Este jueves se producirá la apertura de sesiones del año legislativo en la ciudad, donde el intendente Luis Castellano brindará su habitual mensaje y dejará sentado los lineamientos de la gestión para el 2022. En la previa, el concejal de Juntos por el Cambio, Ceferino Mondino, expresó: “Estamos esperando el inicio del año legislativo, vamos a tener en el Concejo la presencia del intendente así que estamos ansiosos por escuchar el mensaje y por ahí también evaluar los nuevos lineamientos que va a dar el Ejecutivo para este 2022. La verdad es que estamos trabajando muy bien, yo hace muy poco que inicie la gestión, estamos acomodándonos y tratando de hacer buenas relaciones entre los concejales de los distintos bloques, tratando de vincularnos y entendiendo sobre todas las cosas que una vez pasada las elecciones la gente lo que necesita es nuestra presencia y que tratemos de solucionar sus problemas”.

El edil de Juntos por el Cambio, señaló que “no hemos parado demasiado porque estamos acomodando también el equipo y dando nuevas funciones, en cuanto a las expectativas, obviamente que son muy grandes porque entendemos que las necesidades de la gente son muy grandes e inmediatas; como lo dije el primer día, estamos a disposición del Poder Ejecutivo y de todos los colegas para tratar de dar una mano y aportar”.

Acerca de los temas prioritarios, Mondino afirmó: “Hay un problema gravísimo que estamos atravesando en la ciudad y que es la inseguridad, donde creo que no va a ser un problema de bloques, no es un problema de bloques en realidad, es un problema de la ciudad. En lo particular y en lo personal no estoy dispuesto a acostumbrarme a que las balaceras sean cosas cotidianas en la ciudad. La verdad que me resisto a pensar que eso es lo común, que cada vez que lo leamos a ustedes o encendamos la tele veamos estas noticias; me parece que hay algo que no se está haciendo y que hay que mejorarlo”.



PROGRAMAS DE DEPORTES

“Tengo un gran desafío y se han comunicado muchísimo la gente del deporte, creo que se identifican muchísimo los deportistas, de hecho con la mayoría los deportistas ya he conversado, preguntándoles dónde entrenan, como están. Es un gran desafío porque he generado mucha expectativa en ese ámbito y voy a hacer un gran esfuerzo para que por lo menos el deporte esté en la agenda. Hoy vemos qué el deporte tiene una transición de eventos que también son importantes para la difusión, pero Rafaela no tiene un programa deportivo y creo que en eso hay que avanzar. En el tema de la infraestructura deportiva, hay cosas muy puntuales como una pileta climatizada que Rafaela no tiene, sepultando las ansias de la natación en nuestra ciudad y la región; la pista de atletismo donde yo me identifico ciento por ciento con ellos”, detalló Mondino.



FALTA DE VIVIENDAS

El edil de la oposición, habló también acerca del déficit habitacional que hoy tiene Rafaela y dijo que “estuve reunido con Marcelo Riberi del Instituto Municipal de la Vivienda, precisamente por la necesidad de viviendas que es muchísima. Considero que también es parte de una necesidad básica que tiene la gente hoy, donde los costos se han ido por las nueves y es un tema que el Estado tiene que trabajar”.



ARMADO POLÍTICO

“Siempre trabajo más colectivamente y creo que estamos ocupando un lugar. Hoy soy el funcionario natural del espacio Pro dentro de Juntos por el Cambio y estamos tratando de rearmarnos estructuralmente. Vamos a formar una comisión directiva del Pro, vamos a ordenar la juventud, es decir, estamos en ese proceso de gestión y ese es el mayor desafío personal o institucional. Creo que además es necesario hacerlo, porque visualizamos que con este proceso y la evolución del gobierno nacional, la verdad que estamos cada vez más convencidos de que el próximo presidente de la nación va a ser uno que surja del Pro, dentro de Juntos por el Cambio”, sostuvo el concejal Ceferino Mondino.

“Esta línea de trabajo nos alienta, porque tenemos que estar a la altura la circunstancia en cada lugar y por supuesto localmente”, finalizó.