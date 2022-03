Castellano recibió al ministro de Seguridad

Este miércoles, el intendente Luis Castellano recibió en su despacho al ministro de Seguridad, Jorge Lagna. El encuentro se produjo en el marco de una agenda de trabajo que el funcionario provincial viene desarrollando en el Departamento Castellanos con la intención de fortalecer el trabajo coordinado con los gobiernos locales en materia de prevención.

De la reunión formaron parte el subsecretario de Coordinación de Gabinete y Articulación Institucional del Ministerio de Seguridad, Homero Domínguez de Soto; el jefe de Gabinete local, Marcelo Lombardo; el secretario de Prevención en Seguridad, Maximiliano Postovit; el secretario de Gobierno y Participación, Jorge Muriel; y el jefe del Observatorio de Seguridad Ciudadana, Emanuel Torres.

Al finalizar el encuentro, Luis Castellano dijo: “Concretamos una reunión de trabajo, de coordinación con el Ministerio de Seguridad de la Provincia. En ella, nosotros pusimos al alcance de esa coordinación todos los elementos preventivos que tenemos: la Guardia Urbana, el Centro de Monitoreo Urbano, las más de 300 cámaras que tenemos en nuestra ciudad, el programa Ojos en Alerta y este proyecto, que venimos trabajando junto con el Gobernador, que es la Escuela de Policía, la cual, después de muchos años, se concretará y posibilitará tener policías de nuestra ciudad y la región”. “Esto se suma a la articulación con el resto de las fuerzas del Comando Unificado y con la Justicia. Esto último es clave a la hora de los esclarecimientos y, fundamentalmente, al momento de los allanamientos para que los delincuentes puedan quedar presos y no vuelvan a salir. Esta es la única manera de abordar un tema tan complejo como lo es la seguridad”.



VISITA DE TRABAJO

Por su parte, Jorge Lagna manifestó: “Estamos, junto con parte de mi equipo, realizando una visita por el Departamento Castellanos que se inició con una entrevista que tuvimos con el fiscal regional Diego Vigo, con quien estamos trabajando en conjunto, e, incluso, con la Justicia Federal. Son temas de delitos complejos que exceden la órbita de la Justicia Provincial”. “Entendemos que este es el camino para trabajar de manera conjunta entre las fiscalías provinciales, federales y nuestro ministerio. En tal sentido, hubo procedimientos positivos que llevaron a la futura concreción de audiencias imputativas las cuales se llevarán a cabo en los próximos días. La Fiscalía lo dará a conocer. No queremos entorpecer las investigaciones”. El ministro comentó que su hoja de ruta lo llevó a visitar en su despacho al intendente Luis Castellano: “La idea es seguir fortificando la Mesa de Seguridad Institucional y del Comando Unificado. Hace unos días, estuvo el subsecretario de Prevención y Control Urbano para afinar detalles ante la complejidad que tienen algunos delitos”.



ESCUELA DE POLICÍA

Asimismo, Lagna explicó: “En abril, la Escuela Regional Oeste de Policía será una realidad en Rafaela. Apostamos a que jóvenes de la región pueda recibirse y trabajar aquí. Queremos policía de proximidad, que la gente conozca a su policía y que el agente conozca su terruño”. “Estamos licitando más de 400 vehículos patrulleros de los cuales algunos vendrán a la Unidad Regional V. Además, una licitación para sumar tecnología -está en marcha- que se sumará a la videovigilancia y al 911. Todas las comunicaciones policiales van a estar concentradas en un centro de operaciones, lo cual permitirá fortalecer el trabajo de prevención local que sigue siendo un pilar en nuestro programa de seguridad”, agregó.



FORTALECIMIENTO DEL DIÁLOGO

Finalmente, Maximiliano Postovit indicó: “Verdaderamente, este tipo de reuniones fortalece el diálogo que venimos manteniendo con el Ministerio de Seguridad. Que el ministro se acerque a Rafaela y se interiorice por nuestros temas muestra a las claras el compromiso del Gobierno Provincial hacia los gobiernos locales”. Con respecto a la puesta en marcha de las clases en la Escuela de Policía, el secretario señaló: “Estamos con mucha expectativa y aguardando que los aspirantes que están en carrera puedan afianzar su último tramo para, una vez que empiece el ciclo lectivo, contar con policías locales. Esto es una política pública que se reflejará en los próximos años y se suma a las labores mancomunadas y a los aportes a la Justicia, que es otro de los eslabones. No hay otra manera de trabajar. Esto es con diálogo y dando respuestas al vecino. Este es un Estado presente. El intendente Luis Castellano lo hace saber permanentemente dando a conocer la inversión que venimos haciendo en el Centro de Monitoreo Urbano y los programas que se encuentran en marcha, como Ojos en Alerta, y los que vendrán, tales como el de videovigilancia público-privado”.