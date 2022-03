Exige una investigación por la invasión de Rusia

El Reino Unido lideró los esfuerzos junto a la comunidad internacional para acelerar una investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) sobre los crímenes de guerra cometidos por Rusa en Ucrania.

La iniciativa tiene el acompañamiento de 38 países, lo que sería la alianza más grande en la historia para llevar un caso a la CPI.

El pasado 28 de febrero, Karim Khan, el fiscal de la CPI, anunció que abrirá una investigación a raíz de la invasión de Rusia a Ucrania. Así lo confirmó en un comunicado, en el que también detalló que "ya he encargado a mi equipo que explore todas las oportunidades de preservación de pruebas".

En el texto, Khan advirtió que ya el viernes pasado había expresado su "creciente preocupación" por lo que sucede en territorio ucraniano. Por eso, anunció que procederá a abrir una investigación "lo antes posible".

"Estoy convencido de que existe una base razonable para creer que se han cometido supuestos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Ucrania" desde 2014, declaró el fiscal de la CPI.

La remisión del Estado Parte, hecha por 38 países, permitirá que el fiscal proceda directamente a una investigación, sin necesidad de aprobación judicial.

La canciller británica Liz Truss aseguró que la maquinaria militar de Putin está atacando a civiles indiscriminadamente y arrasando ciudades en toda Ucrania.

"Se necesita con urgencia una investigación por parte de la Corte Penal Internacional sobre los actos de barbarie de Rusia y es justo que los responsables rindan cuentas. El Reino Unido trabajará en estrecha colaboración con los aliados para garantizar que se haga justicia", dijo Truss.

Por su parte, el viceprimer ministro, Dominic Raab, señaló que como miembro fundador de la Corte Penal Internacional, el Reino Unido está dispuesto a brindar la asistencia técnica necesaria para respaldar condenas exitosas.

"La tarea crítica ahora es preservar adecuadamente todas las pruebas de crímenes de guerra. Cualquier líder u oficial ruso que lleve a cabo órdenes que equivalgan a crímenes de guerra debe saber que terminará en el banquillo de los acusados y, en última instancia, en prisión", agregó Raab.

Por otra parte, Estados Unidos advirtió que Rusia tiene previsto endurecer su campaña militar en Ucrania y dijo que el Ejército de Moscú está moviendo bombas de racimo y termobáricas en el país, armamentos muy criticados por su poder de destrucción.

"Vimos vídeos de fuerzas rusas llevando a Ucrania armas excepcionalmente letales, que no tienen cabida en los campos de batalla. Esto incluye municiones de racimo y bombas de vacío", señaló Linda Thomas-Greenfield, la embajadora estadounidense ante la ONU.

Según la diplomática, las indicaciones apuntan a que el Kremlin está "preparándose para aumentar la brutalidad de su campaña contra Ucrania".

En los últimos días, desde varias fuentes se ha acusado a Rusia de usar bombas de racimo contra zonas civiles, algo prohibido por convenciones internacionales.

Además, en redes sociales y algunos medios de comunicación se han visto sobre el terreno sistemas con munición termobárica, también conocida como bomba de combustible o bomba de vacío, aunque por el momento no hay indicaciones de que Rusia las haya usado.

Según organizaciones de derechos humanos, se trata de armas indiscriminadas y extremadamente peligrosas para la población civil, pues usan un combustible que al arder succiona el aire y es capaz de destruir los pulmones de personas que se encuentren en la zona.

En el año 2000, la organización Human Rights Watch denunció que Rusia había utilizado este tipo de armas en su ofensiva en Chechenia.

En 2017, Estados Unidos también utilizó municiones termobáricas para acabar con la resistencia de combatientes del Estado Islámico refugiados en cuevas en Afganistán.

En una rueda de prensa en Washington, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo que Estados Unidos está documentando cómo están afectando a los civiles los ataques rusos en Ucrania, para asegurarse de que Moscú rinda cuentas por ello.

El jefe de la diplomacia estadounidense acusó a Moscú de lanzar ataques "indiscriminados" y posiblemente "deliberados" contra la población civil en Ucrania.

Por su parte, el presidente Joe Biden aseguró a periodistas que "es temprano para decir si Rusia está cometiendo crímenes de guerra", aunque opinó que "está claro que están atacando deliberadamente zonas de Ucrania donde hay mucha población civil".

Estos son los 39 países que impulsan la investigación de la CPI: Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, Checa, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Irlanda del Norte, Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Nueva Zelanda, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Rumania, Suecia y Suiza.