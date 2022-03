El regreso a la Luna

La ilusión de volver a ver al hombre caminar por la Luna deberá esperar un poco más. El primer aterrizaje tripulado de la misión Artemis 1 podría retrasarse al menos hasta 2026, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA).Dado el tiempo necesario para desarrollar y probar el sistema de aterrizaje humano y los trajes espaciales de próxima generación de la NASA, se estima que la fecha para un aterrizaje lunar tripulado probablemente se retrase hasta 2026.Se reconoció que todavía hay mucho trabajo por hacer, como por ejemplo cómo construir los trajes espaciales adecuados para estos futuros astronautas -que no se completarán antes de 2025- o las pruebas necesarias no tripuladas con el nuevo cohete de la NASA que reemplace el eficiente Saturno V que llevó primero a Neil Armstrong y luego a otros 11 hombres que llegaron a poner un pie en nuestro satélite natural.Artemis 1 se vio afectada por una serie de retrasos, en su mayoría relacionados con el cohete gigante SLS, que no se lanzará hasta finales de mayo o principios de junio, según la agencia espacial.El plan de la NASA es que Artemis 1 lleve a cabo dos misiones para orbitar la Luna. La primera sin tripulación y la segunda con tripulación. En 2021 había pospuesto hasta 2025 la vuelta tripulada a la Luna.Se continúa evaluando la ventana de mayo, pero también se reconoce que hay mucho trabajo por delante, señaló el responsable del desarrollo de sistemas de exploración en la sede de la NASA en Washington.Se invirtieron miles de millones de dólares en investigación y desarrollo en estos dos proyectos, así como más fondos para el módulo de aterrizaje lunar SpaceX Starship y la estación espacial de entrada lunar, todos diseñados para hacer que los viajes a la Luna sean sostenibles.Se espera que las primeras cuatro misiones de Artemis cuesten 4.100 millones de dólares cada una, según una auditoría de noviembre de 2021 realizada por la oficina del inspector general de la NASA.Los retrasos y el presupuesto adicional se deben en parte a problemas técnicos y en parte a las protestas y una demanda de Blue Origin el año pasado, todas ya resueltas, con respecto a la adjudicación de fuente única de la NASA del contrato HLS al sistema Starship de SpaceX.La noticia se conoció pocos días después de que la NASA anunció que Artemis 1, un vuelo no tripulado alrededor de la Luna, no se lanzaría antes de mayo, pero incluso ese cronograma está en duda debido a la cantidad de análisis de datos y otros trabajos a realizar en pruebas clave, indicó la agencia espacial de Estados Unidos.El papel del inspector general es ser más crítico con los plazos que la NASA, pero dijo que la fecha límite de 2025 a la que apunta la agencia no parece factible, ya que ese plazo es en sí mismo una extensión del aterrizaje de la era Trump de 2024, que se abandonó definitivamente en el mes de noviembre.Sin embargo, hay desafíos que deberán afrontarse, uno de los cuales sería obtener la certificación del sistema de aterrizaje humano para operar trajes espaciales, junto con cambios en la estrategia de adquisición de la agencia que se espera tome más tiempo en la incorporación de tecnologías seguras para garantizar el éxito de las futuras misiones.Estos factores, a menudo apuntan a tomar más tiempo y requieren de un mayor desarrollo. Por lo tanto, si bien 2025 no es imposible, parece improbable.Por ese motivo, el Gobierno de EE.UU. admitió que el objetivo de volver a la Luna se debería trasladar al año 2026.Para justificar esa postergación, desde la NASA se adelantó que el hecho de tener que resolver múltiples dificultades simultáneamente demandará un plazo que, por estrictas cuestiones de seguridad, obligará a trasladar la fecha original.