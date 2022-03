Merecido reconocimiento a un histórico del cooperativismo regional

Una de las personalidades más emblemáticas de la Cooperativa Agrícola Ganadero Guillermo Lehmann dijo “adiós”, dejando un legado sumamente provechoso para la camada de jóvenes baluartes que integra el área de hacienda. Después de 45 años ininterrumpidos de trabajo, Miguel Romano se aleja de la institución. La jubilación les llega a todos y el histórico martillero no es la excepción.

Con motivo de su alejamiento, la Cooperativa decidió llevar a cabo un emotivo reconocimiento por los servicios prestados y tantos años de dedicación, que alimentaron la rica historia de “La Lehmann” a partir de los importantísimos logros alcanzados. La ceremonia fue encabezada por el presidente del Consejo de Administración, Alberto Santinelli, que agradeció a Romano el compromiso y responsabilidad mostrados a lo largo de tantas décadas. Como muestra de agradecimiento, los consejeros le hicieron entrega de un “Foto libro”, cuidadosamente editado, con imágenes del martillero a lo largo de toda su trayectoria, en distintos remates.

El protagonista del agasajo también estuvo presente y no pudo ocultar su emoción al brindar unas cálidas palabras en un discurso. “Son 45 años de muchas transformaciones; en cada sucursal que se abría, llevaba el mensaje de que la Cooperativa venía a ser el cimiento. Con el tiempo, fuimos creciendo y haciendo, y gracias a Dios me tocó vivir todos esos años acá adentro", expresó.



TRAYECTORIA INTACHABLE

Oriundo de la localidad de Nuevo Torino, Romano llegó a la Lehmann en marzo de 1977 y rápidamente se hizo cargo del martillo bajo el ala de Don José Apóstolo, para quien sólo tiene palabras de agradecimiento. "Siempre lo tuve muy presente y lo respeté hasta el último día de su vida porque fue un maestro muy bueno para mí; no era fácil estar arriba de una garita y ante una tribuna con solo 22 años”, destacó.

Sin la tecnología y la conectividad que actualmente hay, Romano recorría el país comprando hacienda en el norte y otros puntos. El propio martillero calcula que hacía alrededor de 10.000 km por mes.

Con el paso de los años, los lazos con la cooperativa se fueron fortaleciendo y la pasión por la actividad, también. A partir de ahora, Romano oficiará como un asesor de “la Lehmann” y como un embajador en proyectos especiales o acciones muy específicas. Atrás quedarán anécdotas, viajes, negocios y ferias, pero todo aquel que trató con “Miguel” sin dudas destacará la conducta intachable y la hombría de bien de alguien que perdurará en la memoria de los cooperativistas.



UN LEGADO ENORME

El Director Ejecutivo, Gonzalo Turri, también participó de la emotiva ceremonia y tuvo palabras destacadas para la figura del martillero: “todos deberíamos ser un poco como es Miguel. Alguien que pueda hablar en sí mismo de la Cooperativa y que pueda ser la mirada orientada al cliente".

Todos los que conocen a Romano, saben que es una persona con mucha actitud y mucho empuje. “Una persona que nunca está cansada y que nunca dice que no para un trabajo, o hacer algo nuevo, esa actitud es contagiosa para las personas que lo rodean”, reconocieron de manera unánime los presentes.

Romano será recordado como una persona de carácter fuerte, pero con la simpleza de un grande: nunca tuvo problemas, siempre a todos por igual y lo mismo hizo a lo largo de la historia en los campos, tratando de la misma manera al comprador y vendedor.

Todo lo que sabía lo transmitió al equipo y a toda su gente. En todos sus años dentro de la Cooperativa, pudo ver la transformación que fue tomando cada una de las unidades de negocio, abriendo la mayoría de las actuales pistas nuevas de remate que hoy tiene la Lehmann. Por todo eso y más, Miguel Romano será recordado para siempre por la familia de “la Lehmann”.