El valor internacional del commodity lácteo no encuentra techo

Por cuarta vez consecutiva en lo que va del año, los precios en el Global Dairy Trade (DGT) han aumentado. “Es importante señalar que tanto el precio promedio como el de la leche en polvo entera están en los valores máximos (5.065 y 4757 US$/ton), no observados desde febrero 2014”, advirtió esta semana el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).

Es que los precios internacionales continúan con una tónica alcista, con una fuerte demanda por parte de los importadores asiáticos y una escasa oferta mundial de los países exportadores, según quedó demostrado en la primera subasta de Fonterra, el principal exportador y referencia mundial para la leche en polvo entera en el mundo.



¿QUÉ ESTÁ PASANDO?

Hasta ayer, continuaban las subas de los precios de las leches en polvo en el mercado de futuros de Nueva Zelanda, que es una referencia para tomar el pulso de los commodities lácteos. “Con esta tendencia nos dirigimos a los escenarios de precios récord que se dieron en 2007-2008 y en el período 2013-2014, cuando se mantuvieron en el orden de los 5.000 US$/ton.

El evento de esta semana en el GDT mostró un aumento superior al 5% en el índice general de precios, con la particularidad de que su principal producto negociado, la leche en polvo entera, superó los 4.700 US$/ton, un valor que no se experimentaba desde hacía ocho años en este mercado.

Según los expertos que analizan la cadena internacional, es interesante ver lo que sucede en el mercado de futuros NZX, donde hasta junio inclusive se están negociando precios de referencia de 4.950 US$/ton, comenzando a descender desde julio con posiciones que se ubican en 4.800 hasta llegar en diciembre a 4.200 US$/ton.

En el terreno de los análisis, “el valor promedio de las últimas 23 subastas (abril 2021 y marzo 2022) alcanza los US$ 4.013/ton., los mayores luego del año 2013 (US$ 4.677), con lo cual mantienen al mercado externo en este producto, atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno a los US$ 3.225/ton. en la serie de 14 años y en US$ 3.028/ton en la serie de los últimos siete años”.

Pero vale una aclaración, según lo apunta el OCLA: “los precios en general de las commodities lácteas no se vienen logrando para las exportaciones de Argentina; ya que nuestras exportaciones, además de lograr menores precios, debemos detraerles los derechos de exportación (9,0% para LPE), agregarle reintegros fuertemente disminuidos, y sobre todo convertirlos a pesos por un tipo de cambio oficial que lleva varios meses con un fuerte retraso respecto de los índices inflacionarios (el dólar se valoriza alrededor del 2% mensual y la inflación crece entre el 3 y 4%, lo que implica un retraso en los últimos doce meses de más del 30%)”.



ESCASA OFERTA MUNDIAL

En cuanto a la evolución de la producción mundial de leche, que explica la oferta ajustada por la que se pelean los grandes importadores, Argentina está en un lugar privilegiado, porque mientras en el mundo el crecimiento global es exiguo, acá los guarismos se mantienen muy por encima del promedio. “Sobre un grupo seleccionado de los principales países productores e importadores que representan alrededor del 60% de la producción mundial de leche de vaca, se puede observar un aumento de la producción que en promedio se ubica en el 0,39% para el año 2021 respecto a igual período del año anterior”, informó el OCLA.

“La Unión Europea, que venía con valores negativos en el acumulado de los siete primeros meses del año, luego presenta un recupero leve y vuelve a valores negativos en octubre-diciembre. Ese leve valor negativo de la Unión Europea y la suba de 1,4% de Estados Unidos, son por su alta representatividad dentro de la producción mundial, los que determinan el nivel de evolución del conjunto”. En tanto, “Argentina, por segundo año consecutivo, presenta los mayores porcentajes de crecimiento a nivel mundial (7,4% y 4,0% respectivamente para 2020 y 2021)”, indicó el observatorio.

“Cabe mencionar que a medida que transcurría el año las tasas acumuladas de evolución de la producción de este grupo de países venían subiendo y en junio y julio ese crecimiento se detuvo, y en julio comienza a darse una tasa de crecimiento decreciente”. En este sentido, las previsiones de los principales referentes sectoriales a nivel mundial, plantearon un crecimiento leve para la producción mundial de leche en 2021, por debajo del 1%.

“Debido a cuestiones meteorológicas, suba de precios de insumos (a pesar de los buenos precios de la leche al productor), restricciones ambientales de diverso tipo, disponibilidad de mano de obra, nuevas olas de Covid, entre otras, la mayoría de las estimaciones para 2022 indican una producción entre neutra y negativa para el primer semestre, con alguna probable recuperación en el segundo semestre que puede arrojar una tasa de crecimiento anual por debajo del 1%”, reportó el OCLA el día martes.