Otra vez tiros desde un vehículo en movimiento

Por tercera vez en 9 días debemos informar un nuevo caso de disparos desde un vehículo en movimiento, efectuado por desconocidos hacia una persona, esta vez en Barrio Mora.

La mecánica de los ataques es siempre la misma: desconocidos disparan desde un vehículo en movimiento hacia un objetivo o persona preestablecida, huyendo rápidamente del lugar.

Los tres ataques tienen en común que ocurrieron en el sector noreste de la ciudad -barrios Barranquitas y Mora- y parecen del tipo de los cometidos por "sicarios", como ocurre en el sur provincial.

El 24 de febrero bajo el título "Otra balacera con tinte sicario en la misma cuadra de Rafaela" informábamos sobre un ataque de similares características hacia un taller mecánico en calle Carlos Gardel al 500 -barrio Barranquitas-, donde la Policía encontró nada menos que 13 vainas servidas (es decir 13 disparos ejecutados) y poco más tarde dos armas de fuego escondidas en un tronco de palmera. En esa oportunidad una persona resultó herida por fragmentos de vidrios estallados de los automóviles estacionados en el taller automotor.

Dos días antes -el 22 de febrero- el título era: "Tentativa de homicidio: les dispararon desde una moto", hecho ocurrido también en Carlos Gardel al 500, aunque en este primer caso dos jóvenes fueron heridos de bala, uno de ellos trasladado en grave estado al Hospital "Jaime Ferré", con pronóstico reservado, donde debió someterse a dos cirugías debido a los cinco disparos recibidos.



EL TERCERO EN

NUEVE DIAS

Tras una alerta temprana al servicio 911, personal policial de la Subcomisaría 1a. se hizo presente en calle Arias al 1000 -en barrio Mora- ya que vecinos dijeron haber escuchado disparos de arma de fuego.

Esto ocurrió siendo las 12.30 de la jornada de ayer, por lo que los numerarios se dirigieron prestamente hacia el lugar, donde dialogaron con un vecino identificado como BV, quien no quiso aportar más datos particulares.

BV relató que se encontraba en la casa de su novia en calle Arias, cuando en un determinado momento salió a la calle y vio un automóvil color rojo con vidrios polarizados en movimiento -presuntamente un Volkswagen Gol o un Fiat-, y desde ese automóvil efectuaron disparos de arma de fuego hacia su persona.

Quien presuntamente fue el objetivo de este ataque con armas de fuego, no supo precisar cuántos fueron los disparos escuchados, pero declaró que afortunadamente no está lesionado.

Acto seguido, quizás temiendo represalias mayores, o quizás amparándose en códigos o pactos de silencio, la víctima de los disparos pidió al personal policial que se retire, ya que "el no llamó a la policía" dijo, agregando además que no quería hacer ninguna denuncia policial y no aportando más datos de lo ocurrido.

Luego de los hechos que nos ocupan, en el lugar se encontraba trabajando personal de Policía Científica, tratando de levantar pruebas o información en el lugar de los hechos.

También permaneció en el lugar personal de Subcomisaría 1a. tratando de entrevistar a vecinos y recabar mayor información.

El fiscal de turno, Dr. Carlos Vottero, dispuso que se eleven las actuaciones a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) para continuar con las investigaciones, de un delito calificado provisoriamente como "abuso de arma".