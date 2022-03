Atlético puso el foco en el Lobo jujeño

Luego de la segunda derrota sufrida en el campeonato, el martes ante Almirante Brown en Isidro Casanova, el plantel profesional de Atlético de Rafaela entrenó este miércoles en el predio "Tito Bartomioli" con la cabeza puesta en el partido del domingo ante Gimnasia de Jujuy. El encuentro, correspondiente a la cuarta fecha de la Primera Nacional, se disputará desde las 19 en el Nuevo Monumental con el arbitraje de Bruno Bocca, de acuerdo a las designaciones conocidas ayer en AFA. El asistente 1 será Nicolás Rosaminer y asistente 2 Ramón Ortiz, en tanto que como cuarto árbitro estará Juan Cruz Robledo.

Forestello dispuso trabajos en espacios reducidos y de presión para quienes no jugaron ante el equipo bonaerense, en lo que es una semana corta donde no habrá demasiado tiempo como en la anterior para buscar el once. Este jueves por la mañana habrá un nuevo entrenamiento en el predio, mientras que el viernes por la tarde será desde las 17 también en el autódromo. La última práctica, el sábado a las 9, se programó en el estadio.

A priori no habría bajas obligadas, pero es previsible de acuerdo al rendimiento mostrado por el equipo que el cuerpo técnico realice algunas modificaciones, esperando encontrar como local el primer triunfo de la temporada.



TODOS LOS ÁRBITROS

Belgrano de Córdoba, que tiene puntaje ideal y es el único líder del torneo de la Primera Nacional, visitará el sábado a Atlanta con el arbitraje de Mario Ejarque, según las designaciones realizadas para los partidos de la cuarta fecha. El programa de partidos y los equipos arbitrales son los siguientes:

Viernes:17.30: Brown de Adrogué-Deportivo Morón, Nelson Sosa; 21.10: San Martín de Tucumán-Estudiantes de Río Cuarto, Diego Ceballos.

Sábado:17.00: Atlanta-Belgrano de Córdoba, Mario Ejarque; Defensores de Belgrano-Deportivo Madryn, Sebastián Zunino; Tristán Suárez-Alvarado de Mar del Plata, Julio Barraza; 18.00: Agropecuario-Almagro, Ramiro López; 19.30: Instituto de Córdoba-Nueva Chicago, Franco Acita; 21.30: Mitre de Santiago del Estero-Quilmes, Nazareno Arasa.

Domingo:17.00: Estudiantes de Buenos Aires-Villa Dálmine, Héctor Paletta; Brown de Puerto Madryn-Flandria, Luis Lobo Medina; Chacarita-Temperley, Lucas Comesaña; Sacachispas-Deportivo Maipú, Juan Pafundi; 17.30: San Martín de San Juan-Deportivo Riestra, Jorge Baliño; 19.00: Atlético de Rafaela-Gimnasia de Jujuy, Bruno Bocca; 19.30: Chaco For Ever-Güemes de Santiago del Estero, Yamil Possi.

Lunes: 17.00 San Telmo-All Boys, César Ceballo; 19.05: Santamarina de Tandil-Almirante Brown, Andrés Gariano y 21.10: Ferro Carril Oeste-Independiente Rivadavia de Mendoza, José Carreras. Libre: Gimnasia y Esgrima de Mendoza.