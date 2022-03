Los campeones Juveniles de 1982

Hace algunos días y desde estas mismas páginas evocamos en título logrado por el combinado juvenil de la Liga Rafaelina de Fútbol en la edición 1981 cuya fase final tuvo lugar en nuestra ciudad.

Ya el año anterior (en 1980) el equipo de Carlos Veronesse había caído en las instancias finales, ganaría el siguiente (1981) y se consagraría nuevamente campeón (1982), en este caso en Cañada de Gómez, batiendo al dueño de casa por 4 a 0 en el primer partido del cuadrangular final y a Rosario por un contundente 3 a 0.

El plantel continuaba bajo la conducción del “Pelado” Veronesse, en este caso acompañado por Juan Carlos “Turco” Abbá y Antonio “Cacho” Borghessi, conformando un equipo de verdaderos especialistas en chicos de inferiores, ya que si bien el DT tenía experiencia (y títulos) en primera, se nutría de la capacidad de Abbá (Peñarol) y Borghesi (Atlético). Todos ellos poseían una especial capacidad para conducir grupos de jóvenes que, además, los tenían como referentes.

Un recorte de LA OPINION da cuenta del debut ante Ceres (febrero de 1982), en el primer partido, empatando como visitante y ganando como local. Los otros dos rivales que dejó en el camino fueron San Cristóbal y Santa Fe, con lo cual se ganó el derecho a participar en la fase final.

El equipo habitualmente titular formaba con Fabio Puchetta; Dante Fontana, Peralta, Ruatta o Gramaglia y Gabriel Veronesse; Pablo Costamagna, Sanmartino y Ortenzi; Germán Gunzel, Marcelo Costamagna y “Titi” Manota.

Varios de estos elementos habían sido campeones el año anterior y aunque – por razones de edad- ya no estaban pilares como Fabián Giordano y José Luis Restelli, se mantuvo la eficiencia y se logró el título sin discusiones, hace ya cuarenta años, en este caso en coincidencia con el centenario de la LRF.

Como suele suceder en estos casos, el acceso a los archivos y la fidelidad de las memorias, nos llevan –aunque no nos guste- al imperdonable camino de la omisión. De la “oscura” fotografía que nos llega logramos identificar además a Fernando Muriel, Eberhardt, Pablo Giacobino y Darío Giordano, como partes del grupo campeón.



EN 1983, AFUERA POR PENALES

Para este campeonato ya no estaba Veronesse en el banco, por lo que continuaron Borghesi y Abbá. Rafaela comenzó ganando ante San Cristóbal como visitante 4 a 1 (goles de Astrada, Veronesse, Fernández y Heinicke), repitiendo la goleada en la revancha jugada en cancha del “9”, por 5 a 0 (goles de Astrada -3-, Fernández y Gabriel Veronesse de penal).

En la segunda fase cayó como visitante ante Santa Fe por 3 a 1 (Veronesse de penal) y ganó como local 1 a 0 con gol de Fernández. Fueron a penales y allí se impusieron los capitalinos por 3 a 2.

Este plantel estaba integrado por Gustavo Cordero (Peñarol) José Cordero (Peñarol), Adrián Cingolani (Peñarol), Jorge Leconte (Ben Hur), Hugo Heinicke (Peñarol), Martín Almaraz (Ferro), Adrián Borghesi (Atlético), Alejandro Echaniz (Peñarol), José Luis Pardi, (Unión de Sunchales), Carlos Toriano (9 de Julio), Julio Poi (Peñarol), Diego Di Biasi (Ben Hur), Enrique Imoberdorf (Ben Hur) , Claudio Domínguez (Ben Hur), Hugo Astrada (Atlético) Marcelo Dellaporta (Argentino de Humberto), René Tosetto (Argentino de Humberto), Carlos Fernández (9 de Julio), Ariel Levrino(Atlético), Miguel Barco (Atlético), Alberto Díaz (Atlético), Daniel Bork (Ferro) y Claudio "Titi" Manota (Peñarol).