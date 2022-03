Todo listo para la Copa

El Consejo Directivo de la Liga Rafaelina de Fútbol se reunió anoche y quedó determinada la programación de la primera fase de la Copa Centenario, que comenzará este fin de semana. Habrá algunos adelantos el viernes y sábado, pero la gran parte de los encuentros serán el domingo.

Este es el detalle: Viernes a las 21 hs. categoría 2010 y 22 hs. primera división, Juventud de Villa San José vs. 9 de Julio y

Moreno de Lehmann vs. Argentino Quilmes.

Sábado: a las 16 hs 2010 y 17 hs. primera división, Dep. Josefina vs. Atlético de Rafaela; Defensores de Frontera vs. Bochófilo Bochazo; Atlético Esmeralda vs. Talleres de María Juana y San Isidro de Egusquiza vs. Dep. Tacural.

Domingo: a las 16 hs. categoría 2010 y 17 hs. primera, Belgrano de San Antonio vs. Libertad de Sunchales; Zenón Pereyra F.C. vs. Dep. Ramona; Argentino de Humberto vs. Brown de San Vicente; Libertad de Estación Clucellas. Florida de Clucellas; Deportivo Susana vs. Deportivo Aldao; Sp. Roca vs. Unión de Sunchales; Independiente de Ataliva vs. Sp. Norte; San Martín de Angélica vs. Ben Hur; Sp. Santa Clara vs. Independiente de San Cristóbal; Dep. Bella Italia vs. Argentino de Vila; La Hidráulica de Frontera vs. Ferrocarril del Estado.

El miércoles 9 de marzo completarán Tiro Federal de Moisés Ville vs. Atlético María Juana, a las 20 hs. cat. 2010 y 21hs. primera.



UNA BAJA EN FEMENINO

De manera oficial, Sportivo Norte informó a la Liga que no presentará equipos de fútbol femenino. Recordemos que fue el subcampeón Absoluto el año anterior.