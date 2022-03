La expectativa por el arranque del Moto GP

Este fin de semana comienza la temporada 2022 de MotoGP con el Gran Premio de Qatar en el Circuito de Losail, a correrse el domingo desde las 12 de Argentina. Será el primer campeonato desde 1996 sin Valentino Rossi, el nueve veces campeón del mundo de motociclismo que decidió retirarse en la última fecha del año pasado en Valencia. Valentino no seguirá como piloto, pero sí ligado al MotoGP en su rol de director de su equipo, el Mooney VR46 Racing Team, que tendrá en sus filas a Luca Marini y Marco Bezzecchi.El campeón, Fabio Quartararo, inicia su defensa del título con la Yamaha, pero no tiene asegurada la continuidad con la marca. Su contrato vence a fin de año y en los test previos, el rendimiento de su M1 no fue el ideal.Otro gran foco de interés estará puesto en Marc Márquez. El múltiple campeón ya está recuperado de sus problemas de diplopía (visión doble) y si bien físicamente no está al 100%, la nueva Honda RC213V es totalmente revolucionaria con respeto a la de otros años y se mostró competitiva tanto con Márquez como con su compañero, Pol Espargaró en las pruebas de pretemporada.Ducati sigue siendo la moto a vencer. En Qatar, por su larga recta de más de 1 kilómetro, llegan como favoritas. El subcampeón, Francesco “Pecco” Bagnaia, buscará la regularidad que no pudo alcanzar en 2021 para pelear el título hasta el final.El campeón 2020, Joan Mir, no renovó con Suzuki, que este año incorporó a Livio Suppo como Team Manager para ocupar el lugar que dejó Davide Brivio en su momento. Aprilia, en tanto, sigue aprovechando las concesiones para mejorar su moto y en la pretemporada sus pilotos Aleix Espargaró y Maverick Viñales, mostraron un buen rendimiento.Por su parte, buscarán dar un salto en el rendimiento las KTM, que si bien no llegan como favoritas a Qatar, en los últimos años mostraron una evolución importante que los llevó a ganar carreras. Con la marca, correrán dos rookies de este año: Remy Gardner y Raúl Fernández, campeón y subcampeón de Moto2 respectivamente.