La FIA permite que los pilotos rusos compitan

La Federación Internacional del Automóvil se expresó oficialmente sobre el conflicto Rusia/Ucrania. El Consejo Mundial de Automovilismo, mediante un comunicado, informó que, hasta nuevo aviso, los pilotos rusos sí podrán participar en competiciones organizadas por la FIA fuera de Rusia, siempre que lo hagan representados por la bandera de la FIA y no por la rusa.Los equipos e instituciones rusas sí quedan vetadas de las competiciones. De esta manera el piloto ruso del equipo Haas, Nikita Mazepin, sí podrá iniciar la temporada 2022 de Fórmula 1.En tanto Daniil Kvya verá frustrado su debut en el WEC, pero no por él, sino por participar con un equipo ruso como G-Drive,Alexander Smolyar también podrá participar en la Fórmula 3 o Irina Sidorkova en las W Series, entre otros.Mohamed Ben Sulayem, nuevo presidente de la FIA, anunció que no se permitirán banderas o símbolos que representen a Rusia y Bielorrusia en las competiciones internacionales, o decoraciones como la que el Haas VF-22 había presentado inicialmente. Los oficiales rusos y bielorrusos tendrán que dejar de lado sus funciones, aunque no serán despedidos. Tampoco se podrán poner los himnos nacionales de ambos países.ANUNCIO EN CONTRARIOGran Bretaña anunció que suspenderá la licencia de los corredores rusos y bielorrusos hasta nuevo aviso. De este modo, la escudería Haas no podría utilizar a Nikita en la 10ª fecha del campeonato de Fórmula 1 que se desarrollará el 3 de julio en el mítico autódromo de Silverstone a raíz de esta determinación de Motorsport UK.