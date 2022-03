“Hay diálogo, si hay clases”

El gobernador Omar Perotti, se manifestó ayer, primer día del paro docente que impidió el comienzo de las clases y tuvo un alto acatamiento en el sector público y dispar adhesión en el privado a nivel provincial.

En momentos que se realizaban movilizaciones de maestros en la ciudad de Santa Fe y Rosario, el mandatario, en diálogo con la prensa, expresó: “deseamos juntarnos nuevamente y seguir dialogando. Habrá que hacer los esfuerzos para mejorar y entendernos para que ese marco nos permita que los chicos estén en la escuela”.

Cuando se lo consultó acerca de si la ausencia de una mejor oferta a los docentes ya al resto de los agentes del Estado está relacionado con el impacto que puede tener en la caja de la Provincia, como consecuencia de no contar aún con un Presupuesto aprobado por la Legislatura, respondió: “No siempre en las discusiones es dinero, son las lecturas de cómo entendíamos que era una propuesta que ya supera la instancia nacional. A veces (la discusión) se plantea en distintos meses de distribución, porcentajes mayores en un mes, menores en otros”, agregó, dejando abierta una nueva instancia de negociación. Y reiteró: “Hay voluntad de diálogo, de acercar posiciones porque tenemos el firme deseo de aprovechar plenamente el año lectivo”.

“Creemos que hay esfuerzos adicionales al que solamente se le pone número (lo ofrecido) en paritarias”, dijo el mandatario apuntando a beneficios están más allá de la discusión por el sueldo como el boleto educativo para los docentes, asistentes escolares y los alumnos.

Al retomar el tema paritario respondió a las críticas que se le formulan a su gestión por no haber convocado con más antelación a esa instancia y Perotti explicó que “se podría haber llamado en enero (pero) todas las provincias tenemos como referencia lo que se define como pauta nacional”. “Nos hubiese gustado que estuviera una o dos semanas antes”, agregó.

Finalmente, reiteró que la intención es volver a convocar a los sectores docentes, pero con la salvedad que “cuando no estemos de paro”. De todas maneras, reconoció que se podría analizar nuevamente la oferta de aumento por tramos y dijo convencido que no cree “que la de Santa Fe sea una mala propuesta”.