El paro fue total en las escuelas públicas de la ciudad y tuvo casi nulo acatamiento en privadas

Semejante adhesión en el primer día de protesta de los maestros nucleados en Asociación del Magisterio de Santa Fe era de esperarse si se tiene en cuenta el resultado de la votación de la semana anterior en el Departamento con un categórico rechazo al ofrecimiento de actualización salarial para el año en curso formulado por el Gobierno provincial.

La disconformidad de los docentes es tal que en ninguna de las tres mociones que se sometieron a juicio de las bases incluía la aceptación de la propuesta. Todas iban por estas 48 horas de protesta y la diferencia era el alcance de la protesta para la semana que viene como también en las acciones a ejecutar.

En total votaron 1.945 docentes. La moción ganadora fue la 2, que consistía en rechazar la propuesta. No inicio de clases. Paro de 48 horas los días 2 y 3 de marzo, con acciones locales. Paro de 48 horas los días 8 y 9 de marzo con acciones provinciales, y cosechó 1.053 votos. Las otras dos iban por una lucha de mayor magnitud.

Una recorrida por escuelas de la ciudad comprobó que el malestar de los docentes públicos se hizo sentir en forma, como también que los padres no mandaron sus hijos a las escuelas intuyendo la aceptación que la huelga tendría.

Lo que La Opinión pudo constatar fue ratificado en conferencia de prensa por el secretario general de AMSAFE Castellanos, Adrián Oesquer, quien no dudó en señalar que “la adhesión al paro en el Departamento es del 100%, y los datos que tenemos señalan que en la provincia ocurre lo mismo a pesar que desde el Ministerio de Trabajo, ante la ausencia de una nueva propuesta, hicieron trascender que se iban a descontar los días de paro, con el claro objetivo de quebrar la medida. Pero los docentes están convencidos del reclamo que llevamos adelante y a pesar de estas manifestaciones adhirieron 100% a la medida de fuerza”.





“LOS PAROS SIGUEN FIRMES”

La propuesta que presentó la Provincia, es una suba del 41,7 % de los haberes (17,5 en marzo y tres incrementos de 8.08% en junio, agosto y septiembre, con revisión en octubre) y está por debajo de la que formuló el Gobierno nacional (45,50 %), que establece un piso para que en todas las provincias se negocie de ahí para arriba. A parte, no hay que olvidar que la misma propuesta que nos hicieron a los docentes se la hicieron a UPCN, ATE y a los médicos y todos la rechazaron por lo que es decididamente mala”.

Por ello, el gremialista la calificó de “mala” porque además “no reúne las pautas salariales de actualización que solicitamos, ni previsión de inflación para este año y porque no contiene la mayoría de los otros, que son muchos, puntos que planteamos en la reunión”.

“Otro de los pedidos fue que los sueldos de todos los docentes estén por encima de la línea de pobreza y la canasta básica en enero estuvo por encima de los 78 mil pesos, entonces recién en abril un docente con 12 años de antigüedad estaría pasando el costo del pasado mes”, cuestionó Oesquer.

A su vez, el sindicalista criticó la demora en la convocatoria a paritarias de la administración Perotti. “Desde enero que venimos requiriendo el llamado a paritarias al Gobierno provincial, pero recién la efectuó el 16 de febrero para la primera reunión. La segunda fue el 22 de febrero, con 4 días hábiles antes del comienzo del ciclo lectivo y tras la consulta a las bases fue rechazada”.

Ante la advertencia del Gobernador Perotti respecto de que no se negocia con medidas de fuerza, Oesquer ratificó que “el 8 y 9 de marzo, tal como lo resolvió la asamblea habrá paro nuevamente, con movilización, y nada indica que haya una nueva propuesta del Gobierno provincial y de haberla no alcanzará el tiempo para analizarla, por lo que la medida está firme”.

“La jugada del Gobierno es dejarnos expuestos ante la comunidad. No somos responsables de la situación. Tiene que quedar claro. Eso es lo que hacen al comparar una jurisdicción con otro porque se ha escuchado decir a algún ministro que el salario de un docente en la provincia es uno de los mejores del país, pero al no llegar a los $ 78.800 sigue por debajo de la línea de pobreza







NO SE SINTIÓ EL PARO

La realidad fue diametralmente opuesta en los maestros particulares a pesar de que su sindicato, Sadop, resolvió parar este miércoles y jueves.

Fue así que la consulta hecha en los establecimientos de carácter confesional Colegios San José y Misericordia, el paro pasó totalmente desapercibido. También sin desarrolló sin inconvenientes el dictado de clase en la Escuela de la Plaza





NO ES UN PARO MÁS

Con el reinicio del año escolar, la agrupación Padres Organizados (PO), volvieron a mostrarse activos en pos de la calidad educativa y repudiaron el fallido inicio del año lectivo, mediante un comunicado cuyo texto es el siguiente:

PO de Santa Fe lamentamos profundamente que, otro año más, los niños se vean perjudicados por la discusión salarial docente.

Creemos que el gobierno, junto a los gremios debieron tener tal cuestión resuelta sobre fines de 2021 o, como máximo, en los días pasados pudiendo utilizar ambas partes el receso escolar para acordar, tanto las políticas salariales, como un plan educativo que contemple cubrir, o como mínimo paliar, las deficiencias que se generaron en el sistema educativo en los últimos dos años.

Niños y adolescentes siguen siendo rehenes de autoridades cuyas decisiones los perjudican directamente.

No es un PARO más, es la sistemática vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes, los cuales han sido los más afectados por las decisiones gubernamentales en nombre de la pandemia.

Reclamamos por ellos. Ambas partes del conflicto deben resolverlo y enfocarse en la verdadera problemática de la educación con eje en sus protagonistas.