El intendente inaugura el año legislativo del Concejo Municipal

Tras la apertura de la sesión a cargo del presidente del Concejo Municipal, Germán Bottero, el mandatario se dirigirá a los ediles en la jornada de este jueves por la mañana con un discurso en el que manifestará las prioridades e impronta de su gestión para este 2022.

A diferencia del año, cuando la ciudad, como todo el mundo, estaba todavía inmersa en la incertidumbre y la preocupación generada por la pandemia, y todos los esfuerzos estaban centralmente dirigidos al ámbito de la salud, este año brinda un panorama más despejado para planificar la administración y el abanico de políticas y acciones será más amplio.

En este sentido se puede adelantar que los ejes de la gestión de Luis Castellano pasarán por fortalecer el área metropolitana, redoblar las iniciativas para la prevención y la disminución de la inseguridad, seguir apoyando fuertemente a la educación. Un lugar destacado tendrá la formación y la capacitación para el empleo a los jóvenes, en particular a las mujeres, que son las más afectadas por el desempleo, y avanzar decididamente con las obras del área central de la ciudad.

Vale mencionar que hoy el mandatario se encontrará con un Concejo que no le es tan “incómodo” como el que enfrentó el pasado año debido a que la oposición ya no cuenta con la mayoría absoluta que ostentaba en marzo anterior al perder un integrante en la última elección y pasar de 7 ediles a 6 concejales, número que la priva de poder bloquear los vetos del Intendente, aunque sigue contando con la cantidad de escaños necesarios para sacar su proyectos a voluntad.

Igualmente, a pesar de que el 2022 no es un año electoral Castellano no se encontrará con un Cuerpo condescendiente sino todo lo contrario porque dos de los que están bien posicionados para disputarle el sillón de Giménez en 2023 estarán esta mañana sentados en las bancadas opositoras, en particular el radical (Juntos por el Cambio) Leonardo Viotti, quien ya está lanzado a la carrera por la Intendencia luego de la gran elección intermedia que hizo en 2021; el otro es el demoprogresista Lisandro Mársico, quien desde hace un tiempo atrás no oculta que se quiere anotar en la compulsa y es un dirigente en ascenso y con un caudal de votos rafaelinos que le son fieles.



AL TRABAJO

Más allá de estas consideraciones, terminada la intervención del mandatario, los ediles continuarán con la rutina y se meterán de lleno en la primera sesión ordinaria del año. De todas maneras, la labor legislativa se inició en la mañana de ayer con el trabajo en Comisiones. Y la mayor parte del tiempo estuvo destinada al repaso de las respuestas devueltas desde el Departamento Ejecutivo a, fundamentalmente, pedidos de informes enviados desde el Cuerpo, debido a que los primeros proyectos a tratarse tendrán ingreso en la sesión de hoy. De acuerdo a lo adelantado a La Opinión durante el receso, cuando los bloques estaban en plena “producción” de iniciativas, desde el bloque oficialista se hizo saber que estaban abocados a la elaboración de propuestas de empleo, salud y alcoholemia cero. En tanto, Juntos por el Cambio, trabajaba en una variedad de proyectos y retomará la creación de los Jardines Universitarios. En tanto que el unipersonal de la democracia progresista, en el Frente Progresista apuntaba a temas vinculados al control de la obra pública y cuestiones ambientales.