Rusia continuará atacando Ucrania

BUENOS AIRES, 2 (NA). - Rusia continuará con su operación militar especial en Ucrania hasta alcanzar el principal objetivo de defenderse de las amenazas occidentales, aseguró este martes el ministro de Defensa, Sergei Shoigu.

Mientras tanto, Kiev dio a conocer números y detalles de los sucesos en el campo de batalla y calculó las pérdidas de las tropas rusas desde su ingreso a Ucrania en 5.710 soldados abatidos, 200 prisioneros, 29 aviones y 29 helicópteros, 77 sistemas de defensa aérea, 24 MLRS y 305 unidades de equipo militar perdidas.

Además, Rusia también perdió siete sistemas de defensa aérea, 24 MLRS, 60 cisternas de combustible, tres vehículos aéreos no tripulados táctico-operativos y dos barcos, completa el informe militar.

"Lo principal para nosotros es proteger a Rusia de la amenaza militar que representan los países occidentales que intentan utilizar al pueblo ucraniano en la lucha contra nuestro país", remarcó Shoigu durante una videoconferencia con altos oficiales del Ministerio de Defensa.

"Las tropas rusas no buscan ocupar territorio ucraniano, sino que toman todas las medidas para preservar la vida y la seguridad de los civiles", reiteró.

"Me gustaría enfatizar que los ataques se llevan a cabo solo contra objetivos militares y exclusivamente con armas de alta precisión", añadió.

Según el Estado Mayor ucraniano, todavía se están aclarando los datos, ya que el cálculo se complica por la alta intensidad de las hostilidades, indicó el sitio Ukrinform.

Las tropas rusas bombardearon Okhtyrka, región de Sumy, con lanzacohetes múltiple Grad, matando a más de 70 soldados ucranianos, publicó en Facebook el jefe de la Administración Militar Regional de Sumy, Dmytro Zhyvytskyy.

"Una unidad militar en Okhtyrka sufrió un fuerte bombardeo enemigo con MLRS Grad y, desafortunadamente, fue completamente destruida. Más de 70 militares han muerto. Hay bajas civiles. Los escombros se están desmantelando ahora y es posible que se encuentren más militares muertos debajo de ellos", agregó Zhyvytskyy.

Las tropas rusas también lanzaron un ataque aéreo en el centro Járkiv dañando los edificios de la Administración Regional, la Ópera, la Filarmónica y los edificios residenciales, de acuerdo con la información del Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

Las unidades del Servicio Estatal de Emergencias informaron que no podían empezar a trabajar debido al bombardeo, aunque el sitio ucraniano muestra un video en que se ve a los socorristas en acción.

El sitio ucraniano también aclara qué ocurrió realmente en la isla de las Serpientes situada en el Mar Negro, después de que una versión periodística había presentado un hecho en que la Armada rusa llegó y mató a todos los efectivos ucranianos que la custodiaban. "Todos están vivos y en cautiverio ruso", señaló Ukrinform.

"En cuanto a los marines y guardias fronterizos capturados por los ocupantes rusos en la isla de las Serpientes. ¡Estamos muy felices de saber que nuestros hermanos están vivos y sanos! Pero la propaganda rusa está tratando de promover la noticia de que las autoridades ucranianas supuestamente han olvidado y enterrado a sus subordinados. Al mismo tiempo, los infantes de marina rechazaron valientemente los ataques de los ocupantes rusos dos veces, pero debido a la falta de asignación de municiones, no pudieron continuar defendiendo la isla", publicó la Armada de Ucrania.

El sitio ucraniano sigue comentando el hecho de la siguiente manera: "Se nota que los ocupantes 'olvidaron' informar que habían destruido por completo la infraestructura de la isla: faro, torres, antenas, etc. En consecuencia, se cortó la comunicación con la isla de las Serpientes. Los repetidos intentos de ponerse en contacto con el personal y averiguar su destino fueron en vano. Y el constante bombardeo de buques de guerra y aviones de la Federación Rusa no permitió entregar ayuda a los infantes de marina".

La Armada también informó que el pasado 26 de febrero, tras recibir datos sobre posibles bajas entre los defensores ucranianos, el buque civil Sapphire fue enviado a la isla para realizar una misión humanitaria de ayuda a las víctimas, con los sacerdotes Vasyl Vyrozub, Oleksandr Chokov a bordo.

"Pero fueron capturados ilegalmente por los rusos. La incautación ilegal de una embarcación civil no combatiente que no llevó a cabo ninguna misión militar es una violación de las reglas y costumbres de la guerra y el derecho internacional humanitario", se indicó en el comunicado.

Ucrania exige ahora que Rusia libere de inmediato a los ciudadanos ucranianos capturados ilegalmente, en tanto que según medios rusos, los militares detenidos están en la Sebastopol ocupada.



ARMAS PESADAS

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, calificó de "crimen de guerra" los bombardeos de Járkov, a la que mencionó como "una ciudad pacífica".

"El ocupante ruso continúa usando armas pesadas contra la población civil", escribió el gobernador de aquel Estado, quien informó que desconocía el número de víctimas.

"Definitivamente habrá un tribunal para ese crimen. Uno internacional. Es una violación de todas las convenciones", dijo en un mensaje.

El tema llegó a la Corte Penal Internacional (CPI), tras la denuncia por parte de Ucrania.

Según el fiscal Karim Khan, de la CPI, las pesquisas incluirán también crímenes relacionados con "la expansión del conflicto en los últimos días" en Ucrania.

"Ya le he encargado a mi equipo que explore todas las oportunidades de preservación de evidencias", informó Khan.