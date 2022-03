Docentes provinciales paran hoy y mañana y el ciclo lectivo 2022 no se inicia con normalidad

Tal como lo venían advirtiendo los gremialistas de AMSAFE, Sadop y Uda, la demora de las autoridades provinciales en convocar a los maestros al encuentro paritario y formular tan cerca del comienzo del ciclo lectivo una propuesta de recomposición de los sueldos dejó sin margen de tiempo a las partes para una negociación posterior. El contundente rechazo de los maestros al ofrecimiento tuvo como ineludible consecuencia que las clases, como ya es tradicional en la provincia desde hace una pila de años, no empiezan en la fecha prevista.



La dilación en el llamado a los gremios docentes estuvo atada a la estrategia de la Casa Gris de conocer primero la propuesta del Gobierno central en la paritaria nacional docente, que fija un piso salarial para los maestros que las provincias deben respetar, para luego formular una oferta a los educadores santafesinos. Pero la táctica fue contraproducente y se volvió en contra debido a que la Nación ofreció un incremento de haberes mayor al que después puso sobre la mesa el Ministerio de Trabajo provincial.



Vale recordar que el martes de la semana anterior, el titular de la cartera laboral, Juan Manuel Pusineri, dio a conocer a los gremios docentes la propuesta oficial de incremento salarial consistente en un aumento del 17,5% en marzo y tres cuotas de 8,08% a pagar en junio, agosto y septiembre, con revisión a partir de este último mes. A esto se le sumará el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), que significa un 1,06% más. Por este motivo, el funcionario señaló que “el incremento será del 42,8% por ciento".



Luego de la reunión, que fue en modo virtual, los dirigentes de Amsafe, Sadop y Uda manifestaron su malestar porque ni siquiera se había alcanzado la cifra que se ofreció en la paritaria nacional, que es del 45,45% de aumento salarial, y ya fue aceptada.



Lo que siguió fue un descontento generalizado de las bases porque la aspiración indeclinable es que los sueldos le ganen a la escalada de precios como ocurrió el año anterior. El temor a que ello no ocurra se tradujo en un rechazo abrumador de todos los maestros provinciales a los planes salariales del Gobierno.



Fue así que los afiliados a la Asociación del Magisterio de Santa Fe votaron, jueves y viernes, en los 19 Departamentos y el sábado llevaron a cabo la asamblea provincial. Y tal como se preveía, debido a que casi todas las mociones puestas a consideración de las bases iban por la impugnación de la propuesta, el rechazo fue casi absoluto. Tan es así que la adopción de medidas de acción directa se impuso por 32.243 (98,05 %) votos sobre un total de 32.884. Solo 239 personas se expresaron a favor de la aceptación de la propuesta salarial. En tanto, hubo 73 abstenciones y 229 votos en blanco.



Por el lado de los docentes particulares el repudio fue igual de contundente. En ese sentido Sadop votó por el no inicio de clases la semana próxima, parando los días miércoles 2 y jueves 3, y continuar, si el Gobierno no mejora lo ofrecido, con las jornadas de lucha durante la segunda semana de marzo, también los días 8 y 9



Con este panorama, esta semana solo el viernes habrá clases y la que viene tendrá el lunes a los maestros en las aulas, pero martes y miércoles los gremios irán a la huelga nuevamente si la administración provincial no mejora antes la oferta salarial presentada.







CON LOS CHICOS EN LA ESCUELA

La defensa del ofrecimiento salarial formulado a los docentes estuvo siempre a cargo del ministro Pusineri y al compararlo con otras jurisdicciones afirmó que está en línea con lo ofrecido por la ciudad y la provincia de Buenos Aires.

El funcionario remarcó además que la propuesta “cumple con el pedido docente de que nadie esté por debajo de la canasta básica”.

A modo de evaluación general, Pusineri consideró que "se trata de un ofrecimiento que además coloca al salario de Santa Fe al tope de los que se pagan en la Argentina".

A su vez, ya adelantó que “se producirá la convocatoria (para el viernes 4 de marzo) con la expectativa de que no haya más medidas de fuerza y podamos reconducir el diálogo”, en un intento de evitar el segundo paro de 48 horas previsto para el 8 y 9 de marzo.

A través de un comunicado prensa conocido este lunes, el ministro destacó que la paritaria santafesina “supera a la nacional en un 50% en el tramo inicial para el mes de marzo” y que la cobertura que cuentan por el Boleto Educativo Gratuito, a muchos maestros y maestras “les reporta además 5.300 pesos mensuales de los que se hace cargo el Estado provincial”.

“Nuestra voluntad es de diálogo y estamos evaluando alternativas posibles, pero con los chicos en las aulas". Y agregó: "Así lo sostuvimos y nos mantenemos en esa postura", pero cuestionó al sector docente "porque pensamos que aún en la discrepancia se podría haber seguido en el intercambio, pero con las clases empezadas. De hecho, eso es lo que sucede con otros sectores gremiales que, aun rechazando la oferta, siguen las instancias de negociación".

Finalmente, Pusineri consideró que “se van a ir produciendo nuevas convocatorias, para lo cual es necesario que las mismas se vayan dando mientras no se estén realizando medidas de fuerza, porque no resulta ser el mejor clima para conversar sobre posibilidades y aspiraciones” concluyó el titular de la cartera laboral provincial.





ONCE AÑOS SEGUIDOS

Un trabajo de investigación publicado por el portal Aire de Santa Fe revela que con el malogrado inicio de clases 2022, en la Provincia son 11 los ciclos consecutivos en los que no se puede revertir esta lamentable situación.



El artículo comienza señalando que “lo que debería ser algo cotidiano como que el ciclo lectivo comience en tiempo y forma, en Santa Fe se transformó en una rareza. Desde hace una década, en la provincia las clases comienzan después de la fecha estipulada en el calendario por el Ministerio de Educación. Cuando se analiza el recorrido, a veces las razones son provinciales, como la demora en la fecha de convocatoria, la insuficiencia de la propuesta salarial y también el escenario nacional que se traslada al interior del país, como en el 2017 que incluyó paro nacional y una marcha federal de docentes por la educación”.



La última vez que las clases se iniciaron normalmente fue en el 2011, durante el gobierno de Hermes Binner, porque un año más tarde, con Antonio Bonfatti en la Casa Gris, se inauguró la seguidilla de ciclos lectivos fallidos, algo que se ha transformado en un “clásico” de cada año.